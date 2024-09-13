На эмоциях девушки любят покупать разнообразные наряды, которые потом не слишком удачно сочетаются между собой, пишет Lady 24. Именно поэтому всем нам нужна база, которая является мастхэвом современного гардероба.

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Начните добавлять в свой гардероб наряды в стиле минимализм нейтральных тонов, которые будут хорошо сочетаться между собой. Стилисты советуют делать акцент на посадке вещей, крое и качестве.

Пальто

Осень невозможно себе представить без базового пальто, поэтому советуем выбрать для себя верхнюю одежду длины макси или ниже колен в черном, сером или шоколадном цвете. Сочетайте пальто с любым нарядом и обувью.

Джинсы

Осенью джинсы являются важным элементом гардероба, поскольку являются плотными, поэтому в них вам будет тепло. Сочетать кроссовки можно с лоферами, балетками или сапогами, разнообразным верхом – от лонгсливов и свитеров. Удачно с джинсами выглядят кожаные куртки и бомберы.

Рубашка

В осеннюю пору уже заметно ощущается холод, поэтому рекомендуем вместо футболок выбирать наряды с длинным рукавом. В список самых популярных рубашек принадлежит белая и голубая, которая легко стилизуется с различными джинсами, брюками или юбками.

Тренч

Также сложно представить осень без тренча. Носить его можно с обувью на плоской подошве или красивых сапогах на каблуках. Для завершения образа дополняйте тренч головными уборами или шарфами.

Брюки

Выбирайте для себя на осень брюки палаццо, которые уже являются классикой. Делайте ставку на черный цвет, впрочем можете добавлять в гардероб серые или кремовые цвета, однако в дождливую погоду их легче испачкать, поэтому надевайте только тогда, когда на улице тепло и солнечно.

Жакет

В сентябре еще вместо тренчей и пальто советуем носить жакеты, поэтому пусть в вашем гардеробе будут 2 или 3 сменные изделия в черном, белом или кремовом цвете. Вы сможете их совместить со всем, что есть в вашем гардеробе.

Свитер

Осенью нам также нужен теплый свитер, который согреет в дождливый или холодный день. Можете приобрести вещь в базовых цветах, или трендовом бордовом или маслянисто-желтом оттенке.

Кожаная куртка из кожи

Популярности также не теряет осенью кожаная куртка. Это может быть обычная черная косуха или винтажная куртка серого цвета. В сети есть множество вариантов, с чем ее можно носить, поэтому вы точно найдете что-то для себя.

Сапоги

На холодную осень нам понадобятся сапоги в жокейском стиле или красивая обувь на каблуках до колен. Ориентируйтесь только на то, что вам было удобно. Если же хотите добавить трендовости своей обуви – выбирайте танкетку.

Создать базовые образы с этими вещами достаточно просто, поскольку они легко сочетаются между собой. В этот список можно добавить еще лонгслив, водолазку, свитшот, лоферы и базовую сумку, которая подойдет ко всему вашему наряду.