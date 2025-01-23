Базові речі завжди будуть в моді, незалежно від сезонних трендів, пише 24 Канал з посиланням на In Journal. Вони є кістяком наших образів, а жінки люблять їх за універсальність, оскільки їх вдало можна поєднувати з різними стилями. Що ж саме варто додати у свій гардероб цього року – пропонуємо дізнатися у матеріалі.

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Коричневе пальто

Минулого року в моді було довге чорне пальто, а навесні варто додати до гардероба пальто в коричневому відтінку, який може варіюватися від молочного шоколаду – до темного.

Таке пальто буде актуальне не один сезон, бо добре поєднується з різними речима. Багато знаменитостей додали до свого гардероба пальто в коричневому кольорі, тож рекомендуємо зробити вигідну інвестицію у свій гардероб.

Чорні джинси

Усі ми любимо блакитні джинси, втім вже цього року активно додавайте до своїх образів денім чорного кольору. Такі джинси виглядають дорого й ефектно, а ще ідеально поєднаються з верхом в будь-якому відтінку – пастельному чи яскравому.

Низькі підбори

Жінки все частіше роблять ставку на зручність, при цьому бажають залишатися елегантними й одягати підбори. У такому випадку варто звернути на чоботи на низьких підборах, які теж додають вишуканості й чудово підходять навіть для прогулянки.

Штани А-силуету

Такі штани стануть чудовим вибором для важливих зустрічей чи образів в офіс. Їх легко стилізувати з чоботами чи лоферами й поєднувати з лаконічними сорочками чи светрами.

Базовий гольф

Звичайна водолазка повинна бути в гардеробі кожної дівчини. Вона ідеально підходить для носіння в холодну пору завдяки горловині й чудово поєднується з усіма можливими речима.

До базового гардероба також входять блакитні джинси, шкіряна куртка, класичні штани, фуболки в класичному білому та чорному кольорі, блакитна сорочка, чорна сукня, білі кросівки, балетки, туфлі-човники, мінімалістична сумка, окуляри та прикраси.