Базовые вещи всегда будут в моде, независимо от сезонных трендов, пишет 24 Канал со ссылкой на In Journal. Они являются костяком наших образов, а женщины любят их за универсальность, поскольку их удачно можно сочетать с различными стилями. Что же стоит добавить в свой гардероб в этом году – предлагаем узнать в материале.

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Коричневое пальто

В прошлом году в моде было длинное черное пальто, а весной стоит добавить в гардероб пальто в коричневом оттенке, который может варьироваться от молочного шоколада – до темного.

Такое пальто будет актуально не один сезон, потому что хорошо сочетается с различными вещами. Многие знаменитости добавили в свой гардероб пальто в коричневом цвете, поэтому рекомендуем сделать выгодную инвестицию в свой гардероб.

Черные джинсы

Все мы любим голубые джинсы, впрочем уже в этом году активно добавляйте в свои образы деним черного цвета. Такие джинсы выглядят дорого и эффектно, а еще идеально сочетаются с верхом в любом оттенке – пастельном или ярком.

Низкие каблуки

Женщины все чаще делают ставку на удобство, при этом желают оставаться элегантными и надевать каблуки. В таком случае стоит обратить на сапоги на низком каблуке, которые тоже добавляют изысканности и прекрасно подходят даже для прогулки.

Брюки А-силуэта

Такие брюки станут отличным выбором для важных встреч или образов в офис. Их легко стилизовать с сапогами или лоферами и сочетать с лаконичными рубашками или свитерами.

Базовый гольф

Обычная водолазка должна быть в гардеробе каждой девушки. Она идеально подходит для ношения в холодное время благодаря горловине и прекрасно сочетается со всеми возможными вещами.

В базовый гардероб также входят голубые джинсы, кожаная куртка, классические брюки, фуболки в классическом белом и черном цвете, голубая рубашка, черное платье, белые кроссовки, балетки, туфли-лодочки, минималистичная сумка, очки и украшения.