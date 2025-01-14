3 найпопулярніші речі, які мають бути в гардеробі дівчини: вони актуальні завжди

Усім нам відомо про певний перелік речей, який завжди буде актуальним незалежно від трендів та сезону. Капсула базового вбрання складається з багатьох речей, втім є 3 елементи гардероба, які завжди будуть доречними в образі.

Якщо в певний момент вам важко обрати для себе якесь вбрання для створення аутфіту, тоді радимо скористатися порадами стилістки, яка розповіла про кілька речей на своїй інстаграм-сторінці пише 24 Канал. Щоб виглядати стильно й без зусиль, потрібно лише додати ці речі до свого гардероба.

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Блакитна сорочка

Така сорочка є універсальна й завжди свіжо виглядає. Попри те, що білі сорочки вважаються класикою, блакитний колір чудово розбавляє образ й дозволяє створити чимало цікавих стилізацій на основі базових джинсів, штанів палаццо чи спідниці в довжині міді.

Взимку блакитну сорочку можна носити з водолазкою, чи ускладнити за допомогою жакета. Гарно виглядає сорочка з джинсами кльош та взуттям на підборах чи молочними штанами в розслабленому стилі кежуал.



Красиві речі, які пасують всім дівчатам / Фото Pinterest

Джинси прямого крою

Саме ці джинси підходять для будь-якого випадку. Образ з сорочкою підійде в офіс, з кардиганом – на зустріч з друзями, зі светром – на прогулянку, а з футболкою та жакетом – на вечерю в ресторан. Також красиво виглядають джинси в поєднанні з розкішними блузами.



Модні речі, які пасують всім дівчатам / Фото Pinterest

Чорний блейзер

Жакет є ідеальною річчю для офісів чи вечірніх виходів. На вечір можна одягнути прозорий гольф, довершуючи чорним піджаком. Повірте, цей образ буде неймовірно стильним та елегантним. Для створення вишуканого аутфіту, поєднайте чорний жакет з чорними штанами для створення костюма чи стилізуйте з білими палаццо та чоботами на підборах.



Красиві речі, які пасують всім дівчатам / Фото Pinterest

Усі ці речі належать до капсули на всі сезони. Важливо лише по-різному міксувати вбрання з певною річчю, щоб образи виглядали цікаво, свіжо та різноманітно.