Найбільші помилки стилю: який одяг заборонено одягати дівчатам низького зросту

Невисокий зріст – це не проблема. У сучасному світі немає поділу на правильний чи неправильний зріст, однак низьким дівчаткам варто враховувати на певний тип речей, від яких треба відмовитися у створенні образів.

Завдяки кільком хитрощам дівчата низького росту можуть використовувати маленькі шпаргалки, які допоможуть їм коригувати образи під ріст та комплектацію, пише Lady 24. Однак цього разу поговоримо про одяг, який може все зіпсувати, том його варто уникати під час стилізації вбрання.

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Об’ємні жакети

Блейзери в розмірі оверсайз пасують дівчатам середнього та високого росту, але низьким дівчатам їх варто уникати, бо інакше в цьому вбранні ви просто "втопитеся".



Одяг, який не варто носити дівчатам низького росту / Фото Pinterest

Спідниця міді

Дівчатам з низьким ростом не варто робити ставку на спідниці в довжині міді, бо вони будуть виглядати трохи смішно та безглуздо. Краще оберіть короткі спідниці, які гарно поєднаються з лоферами чи чоботами на підборах.



Речі, які не пасують низьким дівчатам / Фото Pinterest

Джинси із заниженою талією

За словами стилістів, спідниці, штани чи джинси із заниженою талією погано працюють на дівчатах низького росту. Через такі речі можна візуально "вкоротити" собі ноги. На заміну їм одягайте низ на високій посадці.



Одяг, який не варто носити дівчатам низького росту / Фото Pinterest

Горизонтальний принт

Не рекомендовано низьким дівчатам носити горизонтальний принт, оскільки він здатен зробити їх ще нижчими візуально та навіть додати кілька зайвих сантиметрів у тілі. А от вертикальна смуга робить дівчину худою та вищою.



Речі, які не пасують низьким дівчатам / Фото Pinterest

Дитячий принт

Дівчата невисокого росту мають очевидну перевагу – вони виглядають набагато молодші власного віку, однак дівчатам не варто обирати для себе одяг з дитячим принтом, оскільки вони додадуть образу ще більшої дитячості.



Одяг, який не варто носити дівчатам низького росту / Фото Pinterest

Звернувши увагу на ці маленькі секрети, ви зможете швидко виправити помилки, аби створити красивий та цікавий look.