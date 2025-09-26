Андре Тан розповів, який одяг можна носити в офіс: захочете повторити
- Андре Тан рекомендує для офісу класичні штани на високій посадці, сукні з довгим рукавом, класичні блузи з шовку чи вовни, жакети, та чоботи на невисоких підборах.
- Кольори, які рекомендує дизайнер для осінніх образів, включають чорний, бежевий, темно-синій та бордовий.
Офісний стиль вже давно перестав бути суворо формальним, проте розкутість все ж таки є недоречною. Відомий український дизайнер Андре Тан поділився кількома порадами, які допоможуть виглядати професійно та водночас сучасно.
Правильно підібране вбрання здатне створити гарне перше враження й навіть надати впевненості в собі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Офісний стиль – це не нудні костюми й сірі кольори. Дизайнер розповів, як можна стильно й красиво виглядати в робочій атмосфері.
Як виглядають осінні тренди для офісу?
Класичні штани на високій посадці
За словами дизайнера, ці штани є класикою, яка завжди виглядає модно, елегантно та стильно. Штани можуть бути комбіновані з будь-яким верхом – светром чи красивою блузою. Андре Тан додав, що штани підходять всім й здатні додати образу витонченості.
Сукні з довгим рукавом
Сукня завжди виглядає жіночно та елегантно. Серед кольорів можна обирати чорний, бежевий, темно-синій чи бордовий. Ці кольори є ідеальними для осінніх образів.
Класичні блузи з шовку чи вовни
Ця річ має ідеальний вигляд в офісі. Блузи додають аутфіту елегантності та дорого виглядають. А ще вони гарно поєднуються зі штанами чи спідницею.
Класичні жакети
В осінній період жакети завжди стають актуальними й затребуваними. Красивий вигляд мають блейзери з цупкої тканини.
Чоботи на невисоких підборах
Це взуття має доволі елегантний вигляд. Воно гарно підійде для осінньої прогулянки, а також для походу в офіс. Дизайнер радить обирати класичні чорні або коричневі моделі.
Як виглядає модне вбрання в офіс: дивіться відео
Видання Insider розповіло, що не можна носити в офіс у холодну пору року. Зазначається, що недоречним є вбрання з літніх тканин, об’ємні светри, спідниці чи сукні без колготок та навіть угги.
Які светри будуть в моді восени?
Андре Тан рекомендує светри з високим горлом, класичні об'ємні светри, светри грубої в'язки та светри з оригінальними деталями як модні на осінь.
Рекомендовані матеріали включають кашемір та м'який трикотаж, а стилізація передбачає поєднання з джинсами або шкіряними спідницями.
Часті питання
Які елементи одягу рекомендує Андре Тан для офісного стилю?
Андре Тан рекомендує класичні штани на високій посадці, сукні з довгим рукавом, класичні блузи з шовку чи вовни, класичні жакети та чоботи на невисоких підборах.
Які кольори суконь підходять для осіннього офісного стилю?
Для осіннього офісного стилю підходять сукні чорного, бежевого, темно-синього чи бордового кольорів.
Як класичні штани на високій посадці можуть вплинути на образ?
Класичні штани на високій посадці завжди виглядають модно, елегантно та стильно, і вони здатні додати образу витонченості.