Офісний стиль вже давно перестав бути суворо формальним, проте розкутість все ж таки є недоречною. Відомий український дизайнер Андре Тан поділився кількома порадами, які допоможуть виглядати професійно та водночас сучасно.

Правильно підібране вбрання здатне створити гарне перше враження й навіть надати впевненості в собі, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Андре Тана. Офісний стиль – це не нудні костюми й сірі кольори. Дизайнер розповів, як можна стильно й красиво виглядати в робочій атмосфері.

Читайте також Трендові штани осені 2025: купляйте вже зараз, бо вони неймовірні

Як виглядають осінні тренди для офісу?

Класичні штани на високій посадці

За словами дизайнера, ці штани є класикою, яка завжди виглядає модно, елегантно та стильно. Штани можуть бути комбіновані з будь-яким верхом – светром чи красивою блузою. Андре Тан додав, що штани підходять всім й здатні додати образу витонченості.

Сукні з довгим рукавом

Сукня завжди виглядає жіночно та елегантно. Серед кольорів можна обирати чорний, бежевий, темно-синій чи бордовий. Ці кольори є ідеальними для осінніх образів.

Класичні блузи з шовку чи вовни

Ця річ має ідеальний вигляд в офісі. Блузи додають аутфіту елегантності та дорого виглядають. А ще вони гарно поєднуються зі штанами чи спідницею.

Класичні жакети

В осінній період жакети завжди стають актуальними й затребуваними. Красивий вигляд мають блейзери з цупкої тканини.

Чоботи на невисоких підборах

Це взуття має доволі елегантний вигляд. Воно гарно підійде для осінньої прогулянки, а також для походу в офіс. Дизайнер радить обирати класичні чорні або коричневі моделі.

Як виглядає модне вбрання в офіс: дивіться відео

Видання Insider розповіло, що не можна носити в офіс у холодну пору року. Зазначається, що недоречним є вбрання з літніх тканин, об’ємні светри, спідниці чи сукні без колготок та навіть угги.

Які светри будуть в моді восени?