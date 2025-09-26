Офисный стиль уже давно перестал быть строго формальным, однако раскованность все же неуместна. Известный украинский дизайнер Андре Тан поделился несколькими советами, которые помогут выглядеть профессионально и одновременно современно.

Правильно подобранный наряд способен создать хорошее первое впечатление и даже придать уверенности в себе, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Андре Тана. Офисный стиль – это не скучные костюмы и серые цвета. Дизайнер рассказал, как можно стильно и красиво выглядеть в рабочей атмосфере.

Как выглядят осенние тренды для офиса?

Классические брюки на высокой посадке

По словам дизайнера, эти брюки являются классикой, которая всегда выглядит модно, элегантно и стильно. Брюки могут быть комбинированы с любым верхом – свитером или красивой блузой. Андре Тан добавил, что брюки подходят всем и способны добавить образу утонченности.

Платья с длинным рукавом

Платье всегда выглядит женственно и элегантно. Среди цветов можно выбирать черный, бежевый, темно-синий или бордовый. Эти цвета являются идеальными для осенних образов.

Классические блузы из шелка или шерсти

Эта вещь идеально смотрится в офисе. Блузы добавляют аутфиту элегантности и дорого выглядят. А еще они хорошо сочетаются с брюками или юбкой.

Классические жакеты

В осенний период жакеты всегда становятся актуальными и востребованными. Красиво смотрятся блейзеры из плотной ткани.

Сапоги на невысоком каблуке

Эта обувь имеет довольно элегантный вид. Она хорошо подойдет для осенней прогулки, а также для похода в офис. Дизайнер советует выбирать классические черные или коричневые модели.

Как выглядит модный наряд в офис: смотрите видео

Издание Insider рассказало, что нельзя носить в офис в холодное время года. Отмечается, что неуместны наряды из летних тканей, объемные свитера, юбки или платья без колготок и даже угги.

