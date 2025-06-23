Що одягнути в сильну спеку: 3 надихаючі образи

У спекотні дні зайве вбрання, важкі тканини чи складні силуети, здатні викликати дискомфорт. Саме тому варто запастися кількома формулами речей, які допоможуть виглядати стильно і комфортно.

Зверніть увагу на три чудові літні образи, які ідеально підійдуть для міських виходів, пише 24 Канал з посиланням на Harper's Bazaar. Ці аутфіти вже активно носять модниці, демонструючи на собі, як можна модно пережити спекотні дні.

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Світлі кольори й невагомі тканини

Коли стовпчик термометра підіймається до майже 30 градусів тепла, варто взяти на всеозброєння натуральні матеріали та речі вільного крою. Вони здатні врятувати в спеку. Обирайте для себе лляну спідницю та майку. Головне, щоб в такі дні речі були світлих кольорів, які найменше притягають до себе світла.

Для створення стильного образу, одягайте солом’яний капелюх та довершуйте образ плетеною сумкою, яка стає популярною кожного літа.

Комплект однієї тканини

Щоб виглядати зібрано за кілька хвилин, потрібно придбати комплект з сорочки та шортів. Таким чином вже не доведеться думати про поєднання кольорів та фактур, оскільки завдяки такому костюму образ вже є готовим.

Робіть ставку на однотонний костюм або обирайте лаконічний принт. Для вечірньої прогулянки обирайте взуття на підборах, а для денних справ чудово підійдуть базові сандалі.

Вільний силует і класика

У спеку можна одягати об’ємну річ, яка дозволить тілу дихати. Анук Ів любить класичні речі, тож показала, як можна стилізувати футболку-поло з шовковою спідницею. Потрібно лише мати в гардероб річ простого крою, якісного матеріалу та у світлих відтінках.

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