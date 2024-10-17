Дізнайтеся головний секрет: у якому одязі зустрічати Новий рік, щоб залучити багатство

До Нового року залишилося ще понад два місяці, втім чимало з нас вже шукають для себе вбрання в певних кольорах та тканинах, які задобрять господарку року – Зелену Дерев’яну Змію. У новорічну ніч стається магія й дива, тому завдяки вбранню у своє життя можна привернути багатство.

Вибір вбрання на Новий рік має велике значення, пише Lady 24. У першу чергу треба звертати увагу на господарку року за східним гороскопом. Китайська культура наголошує на тому, що тотемній тварині на початку року треба надавати особливого значення, щоб вона була прихильною до вас.

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Згідно з прикметами, Зелену Змію треба задобрити на початку року. Це означає, що потрібно одягнути вбрання в її улюблених кольорах, правильно задекорувати дім й приготувати відповідні страви, щоб головна тварина року допомогла у здійсненні мрій та бажань.

Як залучити багатство в рік Змії

Щоб 2025 рік подарував вам безліч можливостей та залучив матеріальні блага в життя, важливо зрозуміти, яке вбрання особливо сильно любить Змія. Найкращим вибором кольору в новорічну ніч стане зелений. Тут радимо зосередитися найбільше на сукнях з шовку, атласу чи оксамиту, втім будь-які інші речі у зеленому кольорі теж підійдуть.

Змія прихильна до зеленого вбрання

Важливо, щоб річ обтискала ваше тіло й підкреслювала вигини тіла. Великим плюсом буде й те, що сукня переливатиметься на світлі. Якщо ж вдасться обрати вбрання в принт змії, то можете зірвати куш прихильності від господарки року.

Обирайте речі в зміїний принт

Окрім головного кольору й принта, варто зосередити увагу на сукнях в золотому та сріблястому відтінку, які в новорічну ніч завжди користуються популярністю та здатні залучити у ваше життя кошти. Змія не любить багато леліток, блискіток та карнавальних образів, але невеличкі камінці та бахрома як елемент декорування – цілком може бути присутнім.

Прикраси відіграють важливу роль в будь-якому образі, а на Новий рік – особливо. Довершуйте сукні розкішними сережками, кольє чи браслетами, які блищатимуть на світлі.

Красиве вбрання на Новий рік 2025

Образ, який може залучити багатство

Розкішне вбрання на Новий рік 2025

Аутфіт, який може залучити багатство

Вишуканий образ на Новий рік

Блискуче вбрання приверне матеріальний успіх

Пам’ятайте, що єдине чого треба уникати в новорічну ніч – це темних кольорів, тому від чорних суконь, костюмів чи комбінезонів варто відмовитися. Астрологи кажуть, що ці речі привертають у життя негативні моменти.