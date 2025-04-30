Один дорогий аромат, який обожнюють француженки й Дуа Ліпа: як він виглядає

YSL Libre є одним з улюблених ароматів багатьох француженок та навіть Дуа Ліпи, яка є його амбасадоркою ще з 2019 року. Цей парфум обожнюють інфлюєнсерки, тіктокерки та різні інші знаменитості. Фірмовий флакон YSL має неймовірний вигляд на вітрині, а ще містить чуттєві ноти, які захоплюють багатьох.

Парфум пахне дорого, бо містить в собі суміш чуттєвих нот, пише 24 Канал з посиланням на Who What Wear. Парфуми Libre поєднують в собі ніжні квіткові й теплі аромати, від яких точно всі отримують задоволення. Основні ноти складаються з лаванди, квітки апельсина, жасмину та ванілі.

Читайте також Ідеальні парфуми для побачення: їх обожнюють всі парижанки

Чуттєва квітка апельсина та насичена лаванда лежать в основі аромату, а нотки ванілі та мускусу додають йому злегка солодкуватий, теплий відтінок. Це чудово збалансований, вишуканий аромат, який пахне надзвичайно розкішно.

Насправді ці парфуми настільки популярні, що зараз у колекції Libre є п'ять різних ароматів. Якщо ви віддаєте перевагу легкому, свіжому аромату, то варто обирати Libre Eau De Toilette. Тим, хто любить виразність краще зупинити свій вибір на Libre Eau De Parfum Intense.

Експерти кажуть, що всі варіанти парфумів Libre настільки чудові, що захоплюють інших й викликають захоплення й безліч компліментів. Особливістю парфумів є їхня стійкість. Чимало прихильниць цих парфумів зазначають, що аромат випромінює розкіш, тому із задоволенням в нього хочеться інвестувати знову й знову.

Нещодавно ми розповіли про 5 нових парфумів, які наповнені весняними ароматами. Вони свіжі, чуттєві й дуже ніжні.