У серпні на педикюрній сцені панує стриманий дизайн, округлі форми та вишукане оздоблення. Молочний французький педикюр – ідеальний вибір для літніх нігтиків.

Його називають найстильнішим цього літа. Про це пише 24 Канал з посиланням на Vogue México.

Який педикюр у тренді в серпні?

Молочний французький – це про елегантність та універсальність. Цей стильний варіант поєднується з будь-яким типом босоніжок та потребує мінімального догляду.

У той час як темні кольори нігтів можуть виявити природний ріст нігтів протягом декількох тижнів, дизайн Milky French пропонує подовжений час носіння, що дозволяє ще кілька додаткових днів зберігати первозданний вигляд.

Це неймовірно привабливий та універсальний відтінок, який ніколи не набридає та запрошує вас повторювати його місяць за місяцем,

– пише Vogue.



Молочний френч у тренді / Фото Pinterest

Цього літа тенденція педикюру схиляється до коротшого та вишуканого вигляду, що підкреслює витонченість та свіжість.

Серед найяскравіших стилів сезону – "молочні нігті", що характеризуються молочно-білим відтінком. Цей стриманий колір став улюбленим серед клієнтів у салонах краси.



Молочні нігті – найстильніший вибір цього літа / Фото Pinterest

