В августе на педикюрной сцене царит сдержанный дизайн, округлые формы и изысканная отделка. Молочный французский педикюр – идеальный выбор для летних ноготков.

Его называют самым стильным этим летом. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue México.

Какой педикюр в тренде в августе?

Молочный французский – это про элегантность и универсальность. Этот стильный вариант сочетается с любым типом босоножек и требует минимального ухода.

В то время как темные цвета ногтей могут выявить естественный рост ногтей в течение нескольких недель, дизайн Milky French предлагает удлиненное время ношения, что позволяет еще несколько дополнительных дней сохранять первозданный вид.

Это невероятно привлекательный и универсальный оттенок, который никогда не надоедает и приглашает вас повторять его месяц за месяцем,

– пишет Vogue.



Молочный френч в тренде / Фото Pinterest

Этим летом тенденция педикюра склоняется к более короткому и изысканному виду, что подчеркивает изящество и свежесть.

Среди самых ярких стилей сезона – "молочные ногти", характеризующиеся молочно-белым оттенком. Этот сдержанный цвет стал любимым среди клиентов в салонах красоты.



Молочные ногти – самый стильный выбор этого лета / Фото Pinterest

