Светр – основа гардероба на зимову пору: 5 чудових фасонів, які сподобаються кожній

Светри вже давно відповідають не лише за тепло, але й за стиль. Завдяки ним ми формуємо цікаві аутфіти в кежуальному чи навіть романтичному стилі, міксуючи з базовими черевиками челсі та красивими чоботами на підборах.

Ідеальний светр на зиму має бути базовим, стильним та практичним, пише 24 Канал. Дівчата все частіше обирають для себе лаконічні й теплі варіанти з високим горлом чи округлим вирізом.

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Трендові светри на зиму 2024

В’язані речі дуже популярні, особливо в холодну пору року. Мінусова температура за вікном викликає бажання одягнути теплу річ з трикотажу чи бавовни, які займають чільні позиції на fashion-арені.

Светр вже став не просто базою, а довготривалим трендом поточного сезону, тож у магазинах ви віднайдете для себе величезний вибір на будь-який смак. У теплих светрах ви точно не змерзнете в холодний день.

На зимову пору можна знайти чимало речей красивого фасону, матеріалу та кольору, тож рекомендуємо надихатися вибором модних дівчат, які вже встигли продемонструвати на собі цікаві поєднання. Ми ж розповідаємо вам про найпопулярніші варіанти светрів на зиму 2024/25, які сподобаються всім дівчатам.

Молочний светр

У холодну пору року молочна гама кольорів є особливо популярною. Обирайте для себе варіант з горловиною чи круглим вирізом. Також можна зробити ставку на річ грубого плетіння, які характеризуються як «рибальський светр». Светр у світлому кольорі легко вписати у свій гардероб. Його можна носити з джинсами, шкіряними штанами чи трикотажними штанами в тон.



Стильні светри на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Светр оверсайз

Такий светр варто купляти, якщо у вас об’ємний пуховик, який дозволить носити такі вироби. Светри оверсайз у моді вже не перший сезон, тому завжди мають чудовий вигляд навіть на худеньких дівчатах, які носять найменший розмір одягу. Радимо такі светри стилізувати з масивними черевиками чи уггами.



Модні светри на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Светр з коміром

Розлогий комір, светр на змійці чи з ґудзиками досі залишається актуальним виробором на зиму. Він ідеально підійде тим дівчатам, які не люблять горловини й хочуть додати у свої жіночі образи трохи жіночності.



Стильні светри на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Водолазка

Гольф вважається класикою, яка не виходить з моди. Додавайте до свого гардероба базові кольори – чорний, білий, сірий та коричневий, які стануть основою вашого аутфіту. З гольфами ви зможете скласти будь-який образ.



Стильні светри на зиму 2024/25 / Фото Pinterest

Червоний светр

Взимку червоний колір завжди стає особливо популярним, втім радимо звенути увагу на цей светр саме цього сезону, оскільки все дедалі більш модниць обирають його для своїх образів. Такий светр освіжає й додає яскравості зимовим аутфітам.



Стильні светри на зиму 2024/25 / Фото Pinterest