Скільки часу можна зберігати парфуми та як продовжити їх термін придатності

Багато хто помилково вважає, що у парфумів немає терміну придатності. Проте насправді їх можна зберігати та використовувати обмежену кількість часу.

Термін придатності парфумів може варіюватися залежно від їх складу, типу та умов зберігання. Зазвичай їх можна зберігати від 3 до 5 років, пише 24 Канал.

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Від чого залежить термін зберігання парфумів

Окрім визначеного виробником терміну придатності, потрібно зважати і на певні фактори, що впливають на час зберігання:

Тип аромату

Легкі цитрусові, квіткові та зелені аромати, як правило, мають коротший термін придатності, оскільки їх складники швидше окислюються. Вони можуть зберігатися 2 – 3 роки.



Чи можна зберігати парфуми у ванні / Фото Pexels

Натомість важкі східні, деревні, шкіряні та пряні аромати можуть зберігати свою свіжість до 5 років або навіть більше.

Зверніть увагу! Деякі парфуми можуть "зріти" з часом, завдяки цьому підвищується їхня інтенсивність.

Індивідуальні характеристики складників

Натуральні інгредієнти, такі як ефірні олії зменшують термін придатності парфумів. Натомість завдяки синтетичним компонентам аромат зберігатиметься довше.



Скільки років можуть зберігатися парфуми / Фото Pexels

Зауважте! Парфуми в аерозольних флаконах можуть бути більш стійкими до зовнішніх факторів через мінімальний контакт з повітрям.

Як правильно зберігати парфуми

Правильне зберігання допоможе продовжити термін придатності парфумів. Ось кілька основних правил: