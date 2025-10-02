Часом класичні речі на осінь починають набридати, тому хочеться урізноманітнити гардероб завдяки чомусь особливому. У такому випадку варто звернути увагу на стильні речі, які допоможуть стати цікавою родзинкою в образі.

Деякі нетипові речі допоможуть не лише красиво виглядати, але й виділитися з натовпу, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan. Фахівці склали список вбрання, яким можна замінити класичні пальта, шкірянки та бомбери.

Який верхній одяг носити цієї осені?

Яскраве пальто

У сірі осінні будні яскраве пальто рятує на відмінно. Такий верхній одяг підійде у випадку, якщо в гардеробі є достатньо базових класичних речей.

Вельветовий жакет

Якщо шкіра та замша присутня у вашому гардеробі, тоді радимо звернути увагу на вельвет. У моді не лише штани з вельвету, але й жакети та куртки.

Картата куртка

Цієї осені клітинка буде на піку популярності. Картата куртка стане чудовим акцентом в образі. Її можна стилізувати з базовими речима, щоб не перевантажувати образ.

Одяг зі штучним хутром

Хутро знову повертається в моду. Звісно ж, до уваги варто брати еко варіанти, обираючи для себе куртку, пальто чи дублянку зі штучним хутром.

Кардиган максі

Довгий кардиган до підлоги став модною новинкою. Такий верхній одяг вже мають у своєму гардеробі багато дівчат, які поєднують його з джинсами чи лосинами й одягають замість пальта.

Видання Vogue зазначило, що до модних пальт на осінь входить пальто в стилі пончо, зі штучного хутра та в довжині максі. Обирати можна верхній одяг в класичних чи яскравих кольорах. Фахівці кажуть, що пальто тепер перестало бути лише вбранням, яке зігріває. Для кожної модниці пальто перетворюється на справжню модну заяву.

