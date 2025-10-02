Вместо классического черного пальто: какую верхнюю одежду купить на осень
- Рекомендуется заменить классические пальто на яркие пальто, вельветовые жакеты, клетчатые куртки, одежда с искусственным мехом или кардиганы макси.
- Пальто в стиле пончо, из искусственного меха и в длине макси также входят в модные тренды осени.
Порой классические вещи на осень начинают надоедать, поэтому хочется разнообразить гардероб благодаря чему-то особенному. В таком случае стоит обратить внимание на стильные вещи, которые помогут стать интересной изюминкой в образе.
Некоторые нетипичные вещи помогут не только красиво выглядеть, но и выделиться из толпы, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan. Специалисты составили список нарядов, которым можно заменить классические пальто, кожанки и бомберы.
Читайте также Какую теплую одежду носить этой осенью: она нужна всем женщинам
Какую верхнюю одежду носить этой осенью?
Яркое пальто
В серые осенние будни яркое пальто спасает на отлично. Такая верхняя одежда подойдет в случае, если в гардеробе есть достаточно базовых классических вещей.
Вельветовый жакет из вельвета
Если кожа и замша присутствует в вашем гардеробе, тогда советуем обратить внимание на вельвет. В моде не только брюки из вельвета, но и жакеты и куртки.
Клетчатая куртка
Этой осенью клетка будет на пике популярности. Клетчатая куртка станет отличным акцентом в образе. Ее можно стилизовать с базовыми вещами, чтобы не перегружать образ.
Одежда с искусственным мехом
Мех снова возвращается в моду. Конечно же, во внимание стоит брать эко варианты, выбирая для себя куртку, пальто или дубленку с искусственным мехом.
Кардиган макси
Длинный кардиган в пол стал модной новинкой. Такую верхнюю одежду уже имеют в своем гардеробе многие девушки, которые сочетают его с джинсами или лосинами и одевают вместо пальто.
Издание Vogue отметило, что к модным пальто на осень входит пальто в стиле пончо, из искусственного меха и в длине макси. Выбирать можно верхнюю одежду в классических или ярких цветах. Специалисты говорят, что пальто теперь перестало быть только нарядом, который согревает. Для каждой модницы пальто превращается в настоящее модное заявление.
Без каких вещей не обойтись осенью?
Этой осенью в моде свитер с V-образным вырезом, мешковатые джинсы и коричневые кроссовки.
Свитер можно сочетать с рубашками, джинсы подходят для городских прогулок, а коричневые кроссовки хорошо подходят к замшевым сумкам.
Частые вопросы
Какие нетипичные вещи можно использовать для выделения из толпы этой осенью?
Специалисты рекомендуют использовать яркие пальто, вельветовые жакеты, клетчатые куртки, одежду с искусственным мехом и кардиганы макси как альтернативу классическим пальто, кожаным курткам и бомберам.
Почему стоит выбирать яркие пальто для осени?
Яркое пальто поможет выделиться в серые осенние будни и подойдет в гардероб, где уже есть достаточно базовых классических вещей.
Как можно стилизовать клетчатую куртку?
Клетчатая куртка может стать отличным акцентом в образе - ее можно сочетать с базовыми вещами, чтобы не перегружать образ.