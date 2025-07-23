Стрижки каре для круглого обличчя: актуальні зачіски на літню пору

Кругле обличчя має однакову довжину і ширину. Власницям такої форми важливо обрати для себе правильну зачіску, яка підкреслить природну красу. Деякі стрижки здатні візуально видовжити лице.

Стилісти радять жінкам з круглим лицем стригти волосся до плечей, пише 24 Канал з посиланням на ТСН. Саме ця довжина здатна відмінно подовжити лице. Жінки часто шукають для себе зачіски, які коригують обличчя, тому пропонуємо найкращі варіанти.

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Яку стрижку зробити для круглого обличчя?

Подовжений боб з чубчиком

Стрижка чудово підходить для круглого обличчя. Пасма обрамляють щоки, а косий чубчик надає молодості та свіжості образу. Щоб додати трішки легкості й динамічності, кінчики волосся можна зробити текстурованими та асиметричними.



Стрижки для круглого обличчя / Фото Pinterest

Каре з прямим чубчиком

Кругле обличчя чудово освіжає та молодить класичне каре середньої довжини з рівним зрізом та чубчиком до брів. Чіткі лінії стрижки надають образу структурності, а чубчик приховує широкий лоб. Кінчики волосся повинні бути рівними, щоб зачіска мала доглянутий вигляд.



Стрижки для круглого обличчя / Фото Pinterest

Каскад

Ця стрижка підходить для власниць рідкого й тонкого волосся. Зачіска не вимагає особливих зусиль, бо є легкою в укладанні. Пасма, що спадуть на лице здатні приховати щічки й зробити обличчя худішим.



Стрижки для круглого обличчя / Фото Pinterest

До речі, жінки після 40 років шукають стрижки, які омолоджують та легко укладаються. Ми розповіли про кілька зачісок, які пасують жінкам у їхньому віці.