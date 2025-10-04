Наймодніші стрижки 2025 року: від них всі будуть в захваті
- Модні стрижки осені 2025 року включають "Волосся Мортіши Аддамс", вовчу стрижку, боб, під горщик та кучерявий піксі.
- Інші тренди включають шаруватий боб, піксі, стрижку-метелик, чубчик-шторку та вільні хвильки.
Щоб обрати для себе наймоднішу зачіску, варто дивитися на зірок та їхні стрижки. Саме знаменитості диктують моду та задають б’юті-тренди. Деякі стрижки зірок стають предметом обговорення, бо їх хочуть повторити чимало жінок.
Для тих, хто хоче покращити свій зовнішній вигляд восени – пропонуємо почати із зачіски, пише 24 Канал з посиланням на Vogue France. Якщо ваша душа бажає змін, тоді не зволікайте й записуйтеся до майстра на стрижку. Новий імідж завжди дарує гарний настрій та підкреслює індивідуальність.
Як підстригтися восени?
Волосся Мортіши Аддамс
Вугільно-чорне блискуче волосся в довжині XXL – хіт осені. Натхненням стала Мортіша Аддамс з серіалу «Венздей». Культові довгі пасма – не лише референс для Геловіну, але й досить красивий варіант отримати розкішний вигляд.
Вовча стрижка
До ще одного осіннього фавориту належить вовча стрижка. Багатошарова зачіска є дещо недбалою, однак гарно підкреслює риси обличчя. Певною мірою зачіска виглядає зухвало, але точно підійде енергійним дівчатам, які не люблять стояти на місці.
Боб
Восени в моді чіткі лінії і ефектний блиск. Стилісти радять звертати увагу на витончений боб, який додає шарму й виглядає мінімалістично та зі смаком.
Під горщик
Така стрижка точно задасть ритм осені. Виглядає зачіска досить впевнено й має зухвалий ефект. Так стригтися варто тим, хто завжди любив вирізнятися.
Кучерявий піксі
Джорданн Данн продемонструвала на Тижні моди в Лондоні коротку, кучеряву й легку стрижку, яка вдало підкреслює риси обличчя. Зачіска виглядає сучасно й досить жіночно.
Видання City Magazine зазначає, що цієї осені в моді також шаруватий боб, піксі, стрижка-метелик, чубчик-шторка та вільні хвильки. У моді цього сезону саме структурований боб з легкими шарами.
Смілива піксі робить особливий акцент на очі та вилиці, а стрижка з довгими шарами у формі крил метелика підійде для жінок з середньою довжиною волосся. Чубчик-шторка здатен м’яко обрамити обличчя, приховати лоб та скоригувати овал.
Які кольори волосся в моді?
Трендові відтінки волосся на осінь включають золотаво-мідний, глибокий каштановий, медовий блонд, норковий мокко, черепаховий каштан та еспресо-каштан.
Кожен з цих кольорів підходить для різних типів волосся і створює теплі, глибокі та виразні відтінки.
