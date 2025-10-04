Самые модные стрижки 2025 года: от них все будут в восторге
- Модные стрижки осени 2025 года включают "Волосы Мортиши Аддамс", волчью стрижку, боб, под горшок и кудрявый пикси.
- Другие тренды включают слоистый боб, пикси, стрижку-бабочку, челку-шторку и свободные волны.
Чтобы выбрать для себя самую модную прическу, стоит смотреть на звезд и их стрижки. Именно знаменитости диктуют моду и задают бьюти-тренды. Некоторые стрижки звезд становятся предметом обсуждения, потому что их хотят повторить многие женщины.
Для тех, кто хочет улучшить свой внешний вид осенью – предлагаем начать с прически, пишет 24 Канал со ссылкой на Vogue France. Если ваша душа желает перемен, тогда не медлите и записывайтесь к мастеру на стрижку. Новый имидж всегда дарит хорошее настроение и подчеркивает индивидуальность.
Как подстричься осенью?
Волосы Мортиши Аддамс
Угольно-черные блестящие волосы в длине XXL – хит осени. Вдохновением стала Мортиша Аддамс из сериала "Венздей". Культовые длинные пряди – не только референс для Хэллоуина, но и достаточно красивый вариант получить роскошный вид.
Волчья стрижка
К еще одному осеннему фавориту принадлежит волчья стрижка. Многослойная прическа является несколько небрежной, однако хорошо подчеркивает черты лица. В определенной степени прическа выглядит вызывающе, но точно подойдет энергичным девушкам, которые не любят стоять на месте.
Боб
Осенью в моде четкие линии и эффектный блеск. Стилисты советуют обращать внимание на изящный боб, который добавляет шарма и выглядит минималистично и со вкусом.
Под горшок
Такая стрижка точно задаст ритм осени. Выглядит прическа достаточно уверенно и имеет дерзкий эффект. Так стричься стоит тем, кто всегда любил выделяться.
Кудрявый пикси
Джорданн Данн продемонстрировала на Неделе моды в Лондоне короткую, кудрявую и легкую стрижку, которая удачно подчеркивает черты лица. Прическа выглядит современно и достаточно женственно.
Издание City Magazine отмечает, что этой осенью в моде также слоистый боб, пикси, стрижка-бабочка, челка-шторка и свободные волны. В моде в этом сезоне именно структурированный боб с легкими слоями.
Смелая пикси делает особый акцент на глаза и скулы, а стрижка с длинными слоями в форме крыльев бабочки подойдет для женщин со средней длиной волос. Челка-шторка способна мягко обрамить лицо, скрыть лоб и скорректировать овал.
Какие цвета волос в моде?
Трендовые оттенки волос на осень включают золотисто-медный, глубокий каштановый, медовый блонд, норковый мокко, черепаховый каштан и эспрессо-каштан.
Каждый из этих цветов подходит для разных типов волос и создает теплые, глубокие и выразительные оттенки.
