Омолоджуючі стрижки після 40 років: шалено освіжають вигляд

Жінки у 40 років виглядають досить молодо, втім підбирають для себе зачіску з особливою обережністю, щоб не надати своїм зовнішнім виглядом зайвого віку. Перукарі визначили кілька чудових зачісок для жінок після 40 років, які здатні зробити їх ще молодшими та підкреслити риси обличчя.

Правильно підібрана зачіска здатна вплинути на загальний образ та наділити жінку свіжим виглядом, пише 24 Канал. Красива стрижка відображає індивідуальність та підкреслює стиль. У нашій добірці представлено кілька актуальних зачісок, які найбільше пасують жінкам у 40 років.

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Боб

Стрижка боб не втрачає популярності дуже багато років. Її люблять молоді дівчата та жінки в різному віці. Варіацій зачіски боб є дуже багато, але ми радимо зупинитися на гладкому бобі, який ідеально підійде на літню пору, оскільки ця стрижка дуже проста в догляді.

Каскад

Цю стрижку варто приміряти тим жінкам, в яких від природи тонке волосся, тож вони потребують об’єму. Середня довжина надасть текстури та легкості. Для створення романтичного образу, можна додати подовжений чубчик.

Хвилясте каре

Така зачіска чудово обрамляє обличчя й гарно пасує жінкам після 40 років. Перукарі зазначають, що каре пасує до будь-якого типу волосся та форми обличчя, а хвильки надають йому додаткового об’єму.

До слова! Існує кілька модних варіантів каре: об’ємні локони, тупі кінці, проділ по центру, каре з чубчиком та об’єм без шарів. Як виглядають різні каре – дивіться у нашому матеріалі.