Омолоджуючі стрижки для жінок після 40 років: сподобаються всім

Жінки після 40 років шукають такі зачіски, які допоможуть їм підкреслити переваги обличчя й візуально освіжити вигляд. Фахівці мають в своєму арсеналі зачісок кілька стрижок, які вражають тим, наскільки омолоджують жінок.

Наше волосся з віком тоншає, втрачає об’єм та стає ламким, пише 24 Канал з посиланням на Parade. Після 40 років вже на окремих пасмах видніється сивина, тож жінки вдаються до фарбування. Та справді омолодити вигляд може красива стрижка, яка надасть волоссю свіжості.

Які стрижки зробити жінкам після 40 років?

М’які шари біля обличчя

Багатошарова стрижка середньої довжини, як у Дженніфер Еністон, візуально підтягує обличчя. Укладати зачіску досить просто. Потрібна лише кругла щітка й спрей для об’єму.



Омолоджуючі стрижки для волосся / Фото Pinterest

Текстурований боб

Боб з рваними кінчиками підкреслює лінію підборіддя й видовжує шию. Стилісти кажуть, що така зачіска надає пасмам руху.



Омолоджуючі стрижки для волосся / Фото Pinterest

Каре до ключиць

Така зачіска має витончений вигляд й однаково підходить для прямого чи хвилястого волосся.



Омолоджуючі стрижки для волосся / Фото Pinterest

Довгі локони

У 40 років довге волосся може мати розкішний вигляд. Достатньо лише створити легкі шари від підборіддя. Для укладки можна використовувати плойку великого діаметру.



Омолоджуючі стрижки для волосся / Фото Pinterest

Проділ посередині

Пряма лінія проділу – це класика, яка завжди має актуальний вигляд. Така зачіска чудово відкриває обличчя й робить акцент на очах.



Омолоджуючі стрижки для волосся / Фото Pinterest

Видання She Finds пише, що жінкам із сивим волоссям пасує боб до підборіддя, піксі з чубчиком, помпадур з боковим проділом, омбре боб і багатошаровий боб. Кожна з цих зачісок підкреслює елегантність сивого волосся і допомагає зекономити час на укладці.

