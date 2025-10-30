Укр Рус
Омолаживающие стрижки для женщин после 40 лет: понравятся всем
30 октября, 17:28
3

Омолаживающие стрижки для женщин после 40 лет: понравятся всем

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Специалисты рекомендуют прически с мягкими слоями, текстурированным бобом, каре до ключиц, длинными локонами и пробором посередине для омоложения вида женщин после 40 лет.
  • Такие прически подтягивают лицо, подчеркивают линию подбородка, удлиняют шею и добавляют объема и подвижности волосам.

Женщины после 40 лет ищут такие прически, которые помогут им подчеркнуть достоинства лица и визуально освежить вид. Специалисты имеют в своем арсенале причесок несколько стрижек, которые поражают тем, насколько омолаживают женщин.

Наши волосы с возрастом истончаются, теряют объем и становятся ломкими, пишет 24 Канал со ссылкой на Parade. После 40 лет уже на отдельных прядях виднеется седина, поэтому женщины прибегают к окрашиванию. Но действительно омолодить вид может красивая стрижка, которая придаст волосам свежести.

Какие стрижки сделать женщинам после 40 лет?

Мягкие слои возле лица

Многослойная стрижка средней длины, как у Дженнифер Энистон, визуально подтягивает лицо. Укладывать прическу достаточно просто. Нужна лишь круглая щетка и спрей для объема.


Омолаживающие стрижки для волос / Фото Pinterest

Текстурированный боб

Боб с рваными кончиками подчеркивает линию подбородка и удлиняет шею. Стилисты говорят, что такая прическа придает прядям движения.


Омолаживающие стрижки для волос / Фото Pinterest

Каре до ключиц

Такая прическа имеет изящный вид и одинаково подходит для прямых или волнистых волос.


Омолаживающие стрижки для волос / Фото Pinterest

Длинные локоны

В 40 лет длинные волосы могут иметь роскошный вид. Достаточно лишь создать легкие слои от подбородка. Для укладки можно использовать плойку большого диаметра.


Омолаживающие стрижки для волос / Фото Pinterest

Пробор посередине

Прямая линия пробора – это классика, которая всегда имеет актуальный вид. Такая прическа прекрасно открывает лицо и делает акцент на глазах.


Омолаживающие стрижки для волос / Фото Pinterest

Издание She Finds пишет, что женщинам с седыми волосами подходит боб до подбородка, пикси с челкой, помпадур с боковым пробором, омбре боб и многослойный боб. Каждая из этих причесок подчеркивает элегантность седых волос и помогает сэкономить время на укладке.

Как выглядят модные стрижки после 60 лет?

