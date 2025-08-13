Вранці поспіх особливий, й багато батьків стикаються з проблемою створення зачіски своєї дитини, яка буде стильна та стійка. Це особливо актуально для матусь дівчаток.

Як пише 24 Канал, американська б'юті-блогерка Одрі Жан показала варіант простої та гарної зачіски для дівчаток. На неї треба зовсім трохи натхнення та всього декілька хвилин.

Яку зачіску зробити дівчинці в садочок чи школу?

Підготовку до укладання волосся слід починати з ретельного розчісування, щоб запобігти сплутуванню. Також майте під рукою кілька тонких гумок для фіксації зачіски.

Батькам не варто хвилюватися: навіть ті, хто не знайомий зі складнішими плетіннями, як-от пучки, і зазвичай створює дітям лише базові хвостики, впораються з цією зачіскою.

Покрокова інструкція:

Розділіть волосся рівним проділом на дві половини. На кожній стороні зробіть по два хвостики (ближче до чола та на потилиці). Передні хвостики заплетіть у косу й закріпіть тонкими гумками. Обережно "просуньте" хвостик ззаду, аби він об'єднався з косою. Оберніть навколо заднього хвостика волосся, формуючи акуратний пучок. Зафіксуйте його гумкою чи невидимками.

Ця техніка отримала масу позитивних відгуків від мам у соціальних мережах, які оцінили лайфхак. Відзначають, що така зачіска залишиться цілою впродовж всього дня.

