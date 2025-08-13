Утром спешка особенная, и многие родители сталкиваются с проблемой создания прически своего ребенка, которая будет стильная и устойчивая. Это особенно актуально для мамочек девочек.

Как пишет 24 Канал, американская бьюти-блогерша Одри Жан показала вариант простой и красивой прически для девочек. На нее надо совсем немного вдохновения и всего несколько минут.

Читайте также В стиле старого Голливуда: делаем трендовую прическу Памелы Андерсон, которая взорвала сеть

Какую прическу сделать девочке в садик или школу?

Подготовку к укладке волос следует начинать с тщательного расчесывания, чтобы предотвратить спутывание. Также имейте под рукой несколько тонких резинок для фиксации прически.

Родителям не стоит волноваться: даже те, кто не знаком с более сложными плетениями, например пучки, и обычно создает детям только базовые хвостики, справятся с этой прической.

Пошаговая инструкция:

Разделите волосы ровным пробором на две половины. На каждой стороне сделайте по два хвостика (ближе ко лбу и на затылке). Передние хвостики заплетите в косу и закрепите тонкими резинками. Осторожно "просуньте" хвостик сзади, чтобы он объединился с косой. Оберните вокруг заднего хвостика волосы, формируя аккуратный пучок. Зафиксируйте его резинкой или невидимками.

Эта техника получила массу положительных отзывов от мам в социальных сетях, которые оценили лайфхак. Отмечают, что такая прическа останется целой в течение всего дня.

Ранее 24 Канал рассказывал о 3 идеальные стрижки для круглого лица. Они визуально удлинят черты и предоставят лифтинг-эффект.