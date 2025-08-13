Держится весь день: блогерша показала идеальную прическу для девочек за 5 минут
- Американская бьюти-блогер Одри Жан показала простую и стойкую прическу для девочек, которая займет всего несколько минут.
- Прическа получила положительные отзывы от мам в социальных сетях за свою стойкость в течение дня.
Утром спешка особенная, и многие родители сталкиваются с проблемой создания прически своего ребенка, которая будет стильная и устойчивая. Это особенно актуально для мамочек девочек.
Как пишет 24 Канал, американская бьюти-блогерша Одри Жан показала вариант простой и красивой прически для девочек. На нее надо совсем немного вдохновения и всего несколько минут.
Читайте также В стиле старого Голливуда: делаем трендовую прическу Памелы Андерсон, которая взорвала сеть
Какую прическу сделать девочке в садик или школу?
Подготовку к укладке волос следует начинать с тщательного расчесывания, чтобы предотвратить спутывание. Также имейте под рукой несколько тонких резинок для фиксации прически.
Родителям не стоит волноваться: даже те, кто не знаком с более сложными плетениями, например пучки, и обычно создает детям только базовые хвостики, справятся с этой прической.
Пошаговая инструкция:
- Разделите волосы ровным пробором на две половины.
- На каждой стороне сделайте по два хвостика (ближе ко лбу и на затылке).
- Передние хвостики заплетите в косу и закрепите тонкими резинками.
- Осторожно "просуньте" хвостик сзади, чтобы он объединился с косой.
- Оберните вокруг заднего хвостика волосы, формируя аккуратный пучок. Зафиксируйте его резинкой или невидимками.
Эта техника получила массу положительных отзывов от мам в социальных сетях, которые оценили лайфхак. Отмечают, что такая прическа останется целой в течение всего дня.
Ранее 24 Канал рассказывал о 3 идеальные стрижки для круглого лица. Они визуально удлинят черты и предоставят лифтинг-эффект.