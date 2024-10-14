Зачіски на Гелловін: цікаві та креативні ідеї, які можна легко повторити

14 жовтня 2024, 17:06
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Автор: Юлія Турелик

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначають Гелловін. Традиція переодягатися в костюми, робити страхітливий макіяж та незвичні зачіски прийшла до нас з США. У цей день проводять тематичні вечірки, тож якщо ви вже визначилися з костюмом, залишається підібрати креативну зачіску.

Вона є теж невід’ємною частиною, без якої не складеться повноцінний образ, пише Lady 24. Зачіска здатна створити неповторний вигляд, тому не варто оминати її увагою. Чимало дівчат обирають для себе перуки, та якщо ви власниця довгого волосся, то рекомендуємо скористатися цим задля створення цікавого аутфіту.

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Зачіски на Гелловін 2024

Перед тим, як створити цікаві витвори з волосся на голові, треба запастися лаком для волосся, гумками, шпильками та гелловінськими аксесуарами. Виконати їх не складно, потрібно лише трохи терпіння та натхнення.

Павук з волосся

Для створення цієї зачіски потрібно зачесати високий хвіст та прикріпити до нього багато пружинок, на яких треба створити маленькі косички. Тоді кожну косичку скрутити так, щоб вона нагадувала лапки павука, а зверху на пучок прикріпити очі. Додатково можна використати ще шпильки у вигляді павуків.

Роги з волосся

Щоб відтворити цю зачіску, на волоссі треба прикріпити металеві вушка й обмотати їх так, щоб візуально вони нагадували роги. Прикріпити кінець волосся треба гренадлями й зафіксувати лаком.

@mamamcdonie Hello!! I’ve been absent from the tictac app For a lil but I’m back with a Halloween hair tutorial! #halloweenlook #halloweenmakeup #avantgarde ♬ love - lofi.samurai

Об’ємні хвости

Для створення цієї зачіски треба зробити два високі хвости. Тоді на кожен хвіст треба зав’язувати міцну гумку й залишати волосся, продовжуючи таку маніпуляцію аж до самого верху. Відтворити такий образ досить просто та легко.

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Хвости з павуками

Щоб прикріпити на хвостах чимало штучних павуків, потрібно зробити хвости, розпочинаючи від лобової частини, опускаючись до потилиці, а потім й до кінця самого волосся. Для виконання цієї зачіски потрібно багато маленьких гумок, на які зверху потрібно буде прикріпити павучків.

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Зачіска Гарлі Квін

Цей варіант зачіски доволі простий. Потрібно зробити два хвости, які мають виглядати дещо незграбно й прикріпити на них червоне та синє пасмо волосся. Також варто випустити передні пасма волосся.

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Також на Геловін можна зробити відьомське волосся. Його треба буде лише розпустити та начесати для додаткового об'єму. Ефектно на волоссі виглядають "криваві аксесуари", до прикладу, ніж чи сокира на обручі, які виглядають так, наче встромлені у голову. А ще популярним залишається зачіска у вигляді Медузи Горгони. Для цього треба вплести аксесуари у вигляді змій у волосся.