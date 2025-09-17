Значна кількість дівчат шукають для себе натхнення в інстаграмі чи тіктоці, вишукуючи в соцмережах щось цікаве для себе, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку Вікторії Огієвич. Блогерка розповіла, як швидко та легко зробити зачіску, яка розриває тікток.

Як виглядає модна зачіска осені?

Потрібно зібрати два хвостики – один вище, інший – нижче. Для хвостиків знадобиться незначна кількість волосся з обох боків. Далі їх треба вивернути так, як показано на відео.

Після цього нижній хвостик треба просунути крізь верхній, а тоді добре затягнути й поправити. Кінцевий результат від такої зачіски сподобається всім дівчатам.

Як зробити швидко красиву зачіску: дивіться відео

Яку ще стильну зачіску зробити цієї осені?

Блогерка Одрі Жан показала у своєму інстаграмі туторіал створення красивого пучка, який ідеально пасуватиме до осіннього аутфіту з чобітьми, спідницею та светром.

Часто буває таке, що зачіска на вулиці стає іншою – коротке волосся відділяється, повністю псуючи загальний вигляд. У такому випадку блогерка показує, як зробити пучок так, щоб мати ідеальний вигляд.

Жінка розчесала волосся, а тоді по краях з обох боків нанесла віск для волосся, який відповідає за пригладжування волосся. Далі Одрі розчесала волосся, зробила хвіст та закрутила дві частини волосся, формуючи один пучок, який закріпила гренадлями. Після того як зачіска була готовою, жінка ще додатково залакувала волосся.

Яку зачіску зробити для дівчаток?