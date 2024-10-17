День яскравого одягу: як одягнутися восени, щоб бути на висоті

17 жовтня відзначають День яскравого одягу. Вже багато десятків років в цю дату люди приміряють на собі красиве вбрання в яскравих відтінках, щоб виділитися з натовпу.

День яскравого одягу закликав провести ще у 1970-х роках у телевізійній комедії "Три компанії" Ларрі Даллас, якого грав Річард Клайн, пише Lady 24. Свято почали відзначати 17 жовтня й з того дня заведено одягати в цей день яскраві речі.

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17 жовтня – День яскравого одягу

Цей день відзначають щороку. Він закликає людей одягати щось яскраве й таке, що ви не одягаєте у звичайний день. День яскравого одягу ідеально підійде для тих, хто постійно носить класику й боїться додати яскравих барв у свій образ.

Яскравий одяг може покращити настрій, оскільки кольори мають великий вплив на емоційний стан людини. Теплі й насичені відтінки, такі як червоний, жовтий чи помаранчевий – асоціюються з радістю, енергією та оптимізмом. Вони здатні вмить підвищити рівень впевненості.

Вбрання яскравих кольорів допомагає виділитися з натовпу та підкреслює індивідуальний стиль. Ви можете експериментувати з різними кольорами й комбінувати їх на свій смак, щоб зробити образ динамічним. Втім поєднання кількох кольорів вимагає певних знань, тому радимо до базових речей додати один чи два кольори, які автоматично урізноманітнять ваш образ.

Чорні образи на основі пальта й штанів можна урізноманітнити яскравим червоним светром, як це зробила Саша Бо. Інфлюенсерка Аліна Френдій поєднала білий жакет й чорну спідницю з червоними кросівками.

Саша Бо у червоному светрі

Аліна Френдій у червоних кросівках

Блогерка Таня Парфільєва додала до класичного образу червоний клатч, а речі чорних кольорів довершила білим довгим кардиганом.

Червоний клатч в образі

Білий кардиган з чорним вбранням

Засновниця бренду Fashionista сірий аутфіт підкреслила червоним кардиганом зверху. Для вишуканого образу Тетяна поєднала об’ємний кардиган білого кольору з білою сукнею й додала стильну сумку в бежевому кольорі та красиві чоботи.

Стильний образ з яскравим светром

Білосніжний образ виглядає дорого

Щоб додати образу ще більшої яскравості, радимо створювати речі на основі синього, жовтого, зеленого чи помаранчевого кольору.