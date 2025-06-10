Що покласти у шафу, щоб речі пахли свіжістю
- Для надання одягу аромату свіжості у шафу можна покласти натуральні освіжувачі, такі як сушені квіти лаванди або висушена шкірка цитрусових.
- Суміші з м'яти, меліси, розмарину, евкаліпту або чебрецю також підходять для ароматизації.
Після прання речі потрібно правильно зберігати. Це важливо, аби одяг був доглянутий та мав приємний аромат навіть після довгого лежання в шафі.
Аби речі мали аромат свіжості, потрібно покласти в шафу освіжувач. Найкраще, аби він був виготовлений з природних матеріалів, пише 24 Канал.
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Природні ароматизатори, які надають приємний аромат одягу
- Лаванда
Сушені квіти лаванди мають ніжний, освіжаючий аромат. Також вони відлякують міль.
Як зробити ароматичне саше в домашніх умовах / Фото Pexels
Зверніть увагу! Щоб ваша шафа наповнилась ароматом лаванди, помістіть квітки у полотняні мішечки і розкладіть ці пакуночки у різних куточках.
- Цедра цитрусових
Висушена шкірка лимона дарує легкий, свіжий аромат. Головне, правильно зробити такий ароматизатор:
- зніміть шкірку з цитруса за допомогою тертки;
- висушіть цю шкірку на сонці або біля батареї;
- складіть висушену шкірку у тканинний мішечок і покладіть в шафу.
Зауважте! Якщо використати шкірку мандарину, то аромат буде злегка солодкуватий.
- Трав’яні саше
Суміші з м'яти, меліси, розмарину, евкаліпту або чебрецю чудово підходять для ароматизації. Якщо ви збираєте трави самостійно, правильно їх підготуйте:
- добре промийте трави;
- висушіть їх на сонці;
- перемеліть трави і складіть у суху закриту ємність.
Як зробити ароматизатор з природних матеріалів/ Фото Pexels
Коли ви створюватимете саше, діставайте сухі трави та змішуйте їх у рівній пропорції.
Важливо! Створити неймовірний аромат у шафі можна також за допомогою ефірних олій.