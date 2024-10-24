Що не варто одягати на перше побачення: найгірші помилки, які можуть все зіпсувати

Перше побачення для хлопця та дівчини завжди є доволі трепетним, та для того, щоб приємні очікування справдилися, важливо не лише себе правильно налаштувати, але й підібрати відповідний одяг. Не дарма кажуть, що нас зустрічають по вбранню, тому на перше побачення варто підібрати стильні, але лаконічні та скромні речі.

Втім образ треба формувати не лише для того, щоб сподобатися іншій людині, пише Lady 24. Від вбрання залежить наскільки комфортно й впевнено себе будете відчувати ви.

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Перше правило – одяг повинен бути не лише привабливим, але й доречним. Щоб вразити партнера на першому побаченні, варто створити образ в стилі мінімалізм. Це мають бути класичні речі в базових кольорах або вбрання у стилі кежуал – джинси з кросівками.

На перше побачення не обов’язково одягати сукню та підбори, оскільки в такому вигляді ви не зовсім будете себе впевнено почувати, та й таке вбрання пасує для походу в ресторан. На прогулянку варто одягати щось банальне, в якому у вас буде красивий, та водночас простий вигляд. Що точно не варто одягати – читайте далі.

М’ятий одяг

Часом на рандеву ми можемо поспішати через зайнятість на роботі чи особисті справи, втім це не означає, що потрібно вибігати з дому в м’ятому одязі. Таке вбрання стане вашим найбільшим модним промахом. Неохайний одяг зможе повністю зіпсувати враження, навіть якщо це вбрання буде брендовим.

Спортивний костюм

Більшість перших побачень відбуваються в невимушеній обстановці. Зустріч може проходити в парку чи в якихось красивих прогулянкових місцях. Однак навіть в такому випадку не варто одягати спортивний костюм, інакше ви продемонструєте неповагу до людини.



Одяг відіграє важливу роль на першому побаченні / Фото Pexels

Антитрендовий одяг

Дівчатам часом важко прощатися зі своїм улюбленим вбранням, втім якщо воно вийшло з моди, тоді одягати його на перше побачення заборонено. У таких речах ви будете виглядати дещо дивними й покажете свій поганий смак.

Відвертий одяг

На першому побаченні завжди хочеться вразити іншу людину, однак не варто одягати занадто обтислі речі з великими розрізами. Таке вбрання на перше побачення вважається доволі недоречним.

Одягайте на перше побачення щось гарне, але не нав’язливе. Вбрання не повинне бути повсякденне, але скромне, а стилізація речей повинна бути зі смаком. Дорого та красиво виглядає поєднання речей в одному кольорі. Ефектний вигляд має комбінація чорного та білого, а ще аутфіти в пастельних відтінках, які одразу дарують ніжний та невимушений образ.