Ви будете найгарніша: яку зачіску слід зробити на випускний 2025
- Подвійна голландська коса, витончена "мальвінка" та бант з волосся є популярними варіантами зачісок на випускний 2025.
- Ці зачіски можуть стати родзинкою образу.
Наближається пора випускних. Це дуже знакова подія в житті кожного. Саме тому багато дівчат починають готуватися до свята заздалегідь.
Зачіска це далеко не остання деталь в образі випускниці. Навпаки, саме укладка може стати справжньою родзинкою луку, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.
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Яку зачіску варто зробити на випускний
Подвійна голландська коса
Така зачіска виглядає дуже святково. До того ж вона неймовірно практична.
Аби ця зачіска виглядала ще гарніше, її можна доповнити аксесуарами. Головне, щоб прикраси для волосся відповідали загальній тематиці образу. Наприклад, були такого кольору, як і сукня.
Витончена "мальвінка"
Навіть класична "мальвінка" може стати справжньою окрасою образу. При цьому, таку зачіску легко зробити самостійно. Головне, врахувати певні нюанси.
Бант з волосся
Ця зачіска була популярною ще декілька років тому. Зараз вона знову в тренді.
Не варто збирати усе волосся в бант. Нехай краще він буде невеликою родзинкою зачіски.
У стилі старого Голлівуду
Зачіска у стилі старого Голлівуду виглядає по-справжньому "дорого". Така укладка – синонім елегантності і бездоганного смаку.
Пучок з коси
Чудовий варіант зібраної зачіски. Вона прекрасно підходить для власниць волосся середньої довжини.
Варто відзначити практичність такої зачіски. Її легко зробити і "підправити" самостійно.