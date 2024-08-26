Яку зачіску зробити на 1 вересня: добірка стильних образів для школярів та дорослих

Наближається важливий день – 1 вересня. Це свято очікуване не лише для дітлахів, які повертаються до школи, а й для їхніх батьків. Оскільки у навчальних закладах діє дрес-код, то виділитися можна за допомогою зачіски.

Легкі локони, зібране волосся чи незвичайні зачіски стануть гарним доповненням святкового образу. Ідеї зачісок на 1 вересня для школярів, студентів та дорослих – далі у добірці Lady 24.

До теми Стильний вигляд за хвилину: топ ідей простих, але ефектних зачісок на кожен день

Зачіски на 1 вересня для школярів

У День знань чи не кожна дівчинка мріє про гарний букет квітів та неймовірну зачіску, яка має бути також і охайною. Якщо дівчинка має коротке волосся, то його можна гарно підколоти бантиком чи різними шпильками.

Матусі, чиї діти мають довге волосся, можуть спробувати створити різні стильні зачіски. До прикладу, можна зробити ефектну об'ємну косу, яку навіть не доведеться заплітати. Для неї знадобляться лише силіконові чи звичайні гумки.

Літо – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж піднімуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого літнього образу.

Коса на 1 вересня, яку не треба плести: дивіться відео

Цікаво стилізувати можна й звичайні пучки. Так, волосся необхідно розділити на 4 частини. Відділенні пасма біля обличчя треба заплести у звичайні коси, а дві інші частини – зібрати у хвостики. Після цього дві коси необхідно навхрест додати до хвостів, заплести їх у коси та закрутити у пучки. Стилізувати зачіску можна гарними бантиками чи шпильками.

Милі пучки на 1 вересня: дивіться відео

Якщо дівчинка полюбляє ходити з розпущеним волосся, то на 1 вересня можна зробити напівзібрану зачіску. Так, необхідно з кожної сторони заплести тоненьку косу, з'єднати їх в одну та закріпити гумкою. Частину хвостика треба залишити, а на іншій – нижче зафіксувати ще одну гумку, зробити отвір, у який треба протягнути пасмо волосся. Далі в отвір варто знову протягнути пасмо, але те, яке залишили на початку, після – пасма треба підняти й утвориться милий бантик.

Бантик з волосся на 1 вересня: дивіться відео

Ще один варіант простої зачіски на 1 вересня – маленькі пучки на розпущеному волоссі. Так, потрібно відділити тоненьке пасмо біля обличчя та заплести його у косу. Після зібрати волосся у маленький хвіст, додати косу та зробити маленький пучок. Такий алгоритм потрібно повторити й з іншої сторони. Волосся можна підкрутити, а пучки – прикрасити бантиками чи шпильками.

Зачіска з розпущеним волоссям на 1 вересня: дивіться відео

Цікаво у зачісці можна поєднати плетіння та хвостики. Так, треба заплести французьку косу навиворіт, але до кінця, а приблизно на половині волосся, і зафіксувати її гумкою. Щоб зачіска до 1 вересня мала святковий вигляд, волосся можна підкрутити.

Святкова зачіска на 1 вересня з хвостиками й французькими косами: дивіться відео

Зачіски на 1 вересня для дорослих

1 вересня – свято не лише для дітей, а й для дорослих, які також хочуть мати святкову зачіску. Так, студенти повертаються на навчання до університетів, а мами – ведуть своїх дітей на лінійку, тому ефектна зачіска стане гарним доповненням образу.

Так, до 1 вересня студентки та мами дітлахів можуть зробити неймовірно гарну зачіску, яка на перший погляд здається дуже складною, однак повторити її легко. Блогерка у мережі показала, що спочатку необхідно відділити 2 пасма волосся біля обличчя, закрутити їх у джгут та зафіксувати гумкою. Джгутики треба злегка розтягнути, щоб вони були об'ємними. Такий алгоритм треба повторити й з іншого боку.

Після цього треба зробити напівхвіст, та перекрутити його всередину. Пасма теж треба розтягнути для об'єму, а після – додати джгути. Зачіску можна прикрасити шпильками чи іншим декором.

Ефектна зачіска на 1 вересня для дорослих: дивіться відео

Ще один варіант зачіски для розпущеного волосся – заплести дві легкі коси й закріпити їх в одну. Пасма теж треба розтягнути, щоб зачіска мала легку текстуру. Секрет зачіски у тому, що вільні кінці від кіс треба протягнути через іншу косу. Так виникає ефект однієї коси, яка ніби вінок, обрамляє голову.

Незвичайна зачіска на 1 вересня: дивіться відео

Прихильниці зібраного волосся можуть поекспериментувати з пучками. До прикладу, можна зробити низький хвіст, а після – двічі протягнути волосся через гумку. У результаті виходить милий пучок, який нагадує конюшину. Прикрасити таку зачіску можна шпильками.

Милий пучок на 1 вересня для дорослих: дивіться відео

@nichole.ciotti The Clover Bun ️‍♀️ Start by securing your hair into a ponytail using a stretchy hair tie. Pull out a section of the hair tie and insert your thumb and index finger through it. Wrap the ponytail around your index finger and pull it through the hair tie. Repeat this step in order to create three mini buns. Gently pull the buns apart to fluff as desired! #hair #hairtutorial #updo #hairstyles ♬ Girls just wanna have fun 2k19 remix - KB

Загалом, навіть звичайну зачіску можна стильно обіграти, додавши святкові шпильки чи підкрутивши волосся. Головне – мати трохи часу, терпіння та натхнення.