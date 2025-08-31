Кожна мама хоче, щоб її донька виглядала на 1 вересня неперевершено. Вони підбирають стильний одяг, взуття та доповнюють образ красивою зачіскою.

24 Канал пропонує 4 варіанти стильних зачісок на День знань. З ними ваша школярка матиме бездоганний вигляд.

Яку зачіску зробити на 1 вересня?

Плетіння з бантами

Банти – це завжди про школу та День знань. Тому на 1 вересня батьки можуть заплести своїм донькам елегантні косички або грайливі хвостики, доповнивши образ бантами – як маленькими, так і достатньо об'ємними.



Вдалий варіант зачіски на 1 вересня – хвіст з бантиком / Фото Pinterest

Банти на розпущене волосся

Створіть непідвладну часу мальвінку або ж оберіть плетену косу в верхній частині голови. Щоб додати завершальний штрих, не забудьте прикрасити зачіску стильним бантом.



Зачіска з бантиком на розпущене волосся / Фото Pinterest

Косички

Коси продовжують зберігати свій статус модної та вишуканої зачіски. Вони стійкі і пасують на будь-яку довжину волосся. Для урочистого заходу можна заплести дві звичайні коси з бантиками, або вплести у них стрічку.



Також можна заплести косу зі стрічкою / Фото Pinterest

Пучок

На урочистий День знань вдало підійде зачіска "пучок". Акуратно зібране волосся створює відчуття дисципліни і старанності, які є важливими в школі.



Пучок – стильна ідея на 1 вересня / Фото Pinterest





До слова, слід подумати не лише про гардероб та зачіску, а й про манікюр на 1 вересня. Саме цей штрих стає фінальним в образі.