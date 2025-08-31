Укр Рус
Матусям на допомогу: яку зачіску зробити дівчинці на 1 вересня – стильні ідеї
31 серпня, 17:18
Матусям на допомогу: яку зачіску зробити дівчинці на 1 вересня – стильні ідеї

Марта Касіянчук
Основні тези
  • Для 1 вересня підходять елегантні косички, хвостики з бантами або розпущене волосся з бантом.
  • Також популярні зачіски – пучок та плетені коси зі стрічками для урочистого вигляду.

Кожна мама хоче, щоб її донька виглядала на 1 вересня неперевершено. Вони підбирають стильний одяг, взуття та доповнюють образ красивою зачіскою.

24 Канал пропонує 4 варіанти стильних зачісок на День знань. З ними ваша школярка матиме бездоганний вигляд.

Яку зачіску зробити на 1 вересня?

  • Плетіння з бантами

Банти – це завжди про школу та День знань. Тому на 1 вересня батьки можуть заплести своїм донькам елегантні косички або грайливі хвостики, доповнивши образ бантами – як маленькими, так і достатньо об'ємними. 


Вдалий варіант зачіски на 1 вересня – хвіст з бантиком / Фото Pinterest

  • Банти на розпущене волосся

Створіть непідвладну часу мальвінку або ж оберіть плетену косу в верхній частині голови. Щоб додати завершальний штрих, не забудьте прикрасити зачіску стильним бантом.


Зачіска з бантиком на розпущене волосся / Фото Pinterest

  • Косички

Коси продовжують зберігати свій статус модної та вишуканої зачіски. Вони стійкі і пасують на будь-яку довжину волосся. Для урочистого заходу можна заплести дві звичайні коси з бантиками, або вплести у них стрічку.


Також можна заплести косу зі стрічкою / Фото Pinterest

  • Пучок

На урочистий День знань вдало підійде зачіска "пучок". Акуратно зібране волосся створює відчуття дисципліни і старанності, які є важливими в школі.


Пучок – стильна ідея на 1 вересня / Фото Pinterest

 

До слова, слід подумати не лише про гардероб та зачіску, а й про манікюр на 1 вересня. Саме цей штрих стає фінальним в образі.

Часті питання

Які зачіски зробити дівчатам на 1 вересня?

На 1 вересня рекомендуються зачіски з плетінням з бантами, банти на розпущене волосся, косички та пучок. Банти надають елегантності та грайливості, а косички залишаються модними та вишуканими.

Що врахувати при підготовці до 1 вересня, окрім зачіски та одягу?

Окрім зачіски та одягу, важливо подумати про манікюр на 1 вересня. Цей штрих стає фінальним в образі, додаючи завершеності та стилю.