Lady Бьюти-тренды Мамочкам в помощь: какую прическу сделать девочке на 1 сентября – стильные идеи
31 августа, 17:18
2

Мамочкам в помощь: какую прическу сделать девочке на 1 сентября – стильные идеи

Марта Касиянчук
Основные тезисы
  • Для 1 сентября подходят элегантные косички, хвостики с бантами или распущенные волосы с бантом.
  • Также популярны прически – пучок и плетеные косы с лентами для торжественного вида.

Каждая мама хочет, чтобы ее дочь выглядела на 1 сентября непревзойденно. Они подбирают стильную одежду, обувь и дополняют образ красивой прической.

24 Канал предлагает 4 варианта стильных причесок на День знаний. С ними ваша школьница будет выглядеть безупречно.

Какую прическу сделать на 1 сентября?

  • Плетение с бантами

Банты – это всегда о школе и Дне знаний. Поэтому на 1 сентября родители могут заплести своим дочерям элегантные косички или игривые хвостики, дополнив образ бантами – как маленькими, так и достаточно объемными.


Удачный вариант прически на 1 сентября – хвост с бантиком / Фото Pinterest

  • Банты на распущенные волосы

Создайте неподвластную времени мальвинку или выберите плетеную косу в верхней части головы. Чтобы добавить завершающий штрих, не забудьте украсить прическу стильным бантом.


Прическа с бантиком на распущенные волосы / Фото Pinterest

  • Косички

Косы продолжают сохранять свой статус модной и изысканной прически. Они устойчивы и подходят на любую длину волос. Для торжественного мероприятия можно заплести две обычные косы с бантиками, или вплести в них ленту.


Также можно заплести косу с лентой / Фото Pinterest

  • Пучок

На торжественный День знаний удачно подойдет прическа "пучок". Аккуратно собранные волосы создают ощущение дисциплины и усердия, которые важны в школе.


Пучок – стильная идея на 1 сентября / Фото Pinterest
 

К слову, следует подумать не только о гардеробе и прическе, но и о маникюре на 1 сентября. Именно этот штрих становится финальным в образе.

