Мамочкам в помощь: какую прическу сделать девочке на 1 сентября – стильные идеи
- Для 1 сентября подходят элегантные косички, хвостики с бантами или распущенные волосы с бантом.
- Также популярны прически – пучок и плетеные косы с лентами для торжественного вида.
Каждая мама хочет, чтобы ее дочь выглядела на 1 сентября непревзойденно. Они подбирают стильную одежду, обувь и дополняют образ красивой прической.
24 Канал предлагает 4 варианта стильных причесок на День знаний. С ними ваша школьница будет выглядеть безупречно.
Читайте также Что надеть на 1 сентября школьникам: подборка стильных образов
Какую прическу сделать на 1 сентября?
- Плетение с бантами
Банты – это всегда о школе и Дне знаний. Поэтому на 1 сентября родители могут заплести своим дочерям элегантные косички или игривые хвостики, дополнив образ бантами – как маленькими, так и достаточно объемными.
Удачный вариант прически на 1 сентября – хвост с бантиком / Фото Pinterest
- Банты на распущенные волосы
Создайте неподвластную времени мальвинку или выберите плетеную косу в верхней части головы. Чтобы добавить завершающий штрих, не забудьте украсить прическу стильным бантом.
Прическа с бантиком на распущенные волосы / Фото Pinterest
- Косички
Косы продолжают сохранять свой статус модной и изысканной прически. Они устойчивы и подходят на любую длину волос. Для торжественного мероприятия можно заплести две обычные косы с бантиками, или вплести в них ленту.
Также можно заплести косу с лентой / Фото Pinterest
- Пучок
На торжественный День знаний удачно подойдет прическа "пучок". Аккуратно собранные волосы создают ощущение дисциплины и усердия, которые важны в школе.
К слову, следует подумать не только о гардеробе и прическе, но и о маникюре на 1 сентября. Именно этот штрих становится финальным в образе.
Частые вопросы
Какие прически сделать девушкам на 1 сентября?
На 1 сентября рекомендуются прически с плетением с бантами, банты на распущенные волосы, косички и пучок. Банты придают элегантности и игривости, а косички остаются модными и изысканными.
Что учесть при подготовке к 1 сентября, кроме прически и одежды?
Кроме прически и одежды, важно подумать о маникюре на 1 сентября. Этот штрих становится финальным в образе, добавляя завершенности и стиля.