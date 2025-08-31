24 Канал предлагает 4 варианта стильных причесок на День знаний. С ними ваша школьница будет выглядеть безупречно.
Читайте также Что надеть на 1 сентября школьникам: подборка стильных образов
Какую прическу сделать на 1 сентября?
- Плетение с бантами
Банты – это всегда о школе и Дне знаний. Поэтому на 1 сентября родители могут заплести своим дочерям элегантные косички или игривые хвостики, дополнив образ бантами – как маленькими, так и достаточно объемными.
Удачный вариант прически на 1 сентября – хвост с бантиком / Фото Pinterest
- Банты на распущенные волосы
Создайте неподвластную времени мальвинку или выберите плетеную косу в верхней части головы. Чтобы добавить завершающий штрих, не забудьте украсить прическу стильным бантом.
Прическа с бантиком на распущенные волосы / Фото Pinterest
- Косички
Косы продолжают сохранять свой статус модной и изысканной прически. Они устойчивы и подходят на любую длину волос. Для торжественного мероприятия можно заплести две обычные косы с бантиками, или вплести в них ленту.
Также можно заплести косу с лентой / Фото Pinterest
- Пучок
На торжественный День знаний удачно подойдет прическа "пучок". Аккуратно собранные волосы создают ощущение дисциплины и усердия, которые важны в школе.
К слову, следует подумать не только о гардеробе и прическе, но и о маникюре на 1 сентября. Именно этот штрих становится финальным в образе.