24 Канал предлагает 4 варианта стильных причесок на День знаний. С ними ваша школьница будет выглядеть безупречно.

Какую прическу сделать на 1 сентября?

  • Плетение с бантами

Банты – это всегда о школе и Дне знаний. Поэтому на 1 сентября родители могут заплести своим дочерям элегантные косички или игривые хвостики, дополнив образ бантами – как маленькими, так и достаточно объемными.

Удачный вариант прически на 1 сентября - хвост с бантиком
Удачный вариант прически на 1 сентября – хвост с бантиком / Фото Pinterest

  • Банты на распущенные волосы

Создайте неподвластную времени мальвинку или выберите плетеную косу в верхней части головы. Чтобы добавить завершающий штрих, не забудьте украсить прическу стильным бантом.

Прическа с бантиком на распущенные волосы
Прическа с бантиком на распущенные волосы / Фото Pinterest

  • Косички

Косы продолжают сохранять свой статус модной и изысканной прически. Они устойчивы и подходят на любую длину волос. Для торжественного мероприятия можно заплести две обычные косы с бантиками, или вплести в них ленту.

Можно заплести косу с ленточкой
Также можно заплести косу с лентой / Фото Pinterest

  • Пучок

На торжественный День знаний удачно подойдет прическа "пучок". Аккуратно собранные волосы создают ощущение дисциплины и усердия, которые важны в школе.

Пучок - стильная идея на 1 сентября
Пучок – стильная идея на 1 сентября / Фото Pinterest

К слову, следует подумать не только о гардеробе и прическе, но и о маникюре на 1 сентября. Именно этот штрих становится финальным в образе.