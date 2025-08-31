24 Канал пропонує 4 варіанти стильних зачісок на День знань. З ними ваша школярка матиме бездоганний вигляд.
Яку зачіску зробити на 1 вересня?
- Плетіння з бантами
Банти – це завжди про школу та День знань. Тому на 1 вересня батьки можуть заплести своїм донькам елегантні косички або грайливі хвостики, доповнивши образ бантами – як маленькими, так і достатньо об'ємними.
Вдалий варіант зачіски на 1 вересня – хвіст з бантиком / Фото Pinterest
- Банти на розпущене волосся
Створіть непідвладну часу мальвінку або ж оберіть плетену косу в верхній частині голови. Щоб додати завершальний штрих, не забудьте прикрасити зачіску стильним бантом.
Зачіска з бантиком на розпущене волосся / Фото Pinterest
- Косички
Коси продовжують зберігати свій статус модної та вишуканої зачіски. Вони стійкі і пасують на будь-яку довжину волосся. Для урочистого заходу можна заплести дві звичайні коси з бантиками, або вплести у них стрічку.
Також можна заплести косу зі стрічкою / Фото Pinterest
- Пучок
На урочистий День знань вдало підійде зачіска "пучок". Акуратно зібране волосся створює відчуття дисципліни і старанності, які є важливими в школі.
До слова, слід подумати не лише про гардероб та зачіску, а й про манікюр на 1 вересня. Саме цей штрих стає фінальним в образі.