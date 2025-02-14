Зачіска є важливим елементом завершення образу, тому не радимо нехтувати цим правилом й обов’язково доповнювати свій романтичний вихід ефектною укладкою, пише 24 Канал з посиланням на Cosmopolitan.

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Всього кілька хвилин, які доведеться витратити на зачіску, допоможуть створити розкішний look, в якому ви будете себе комфортно й впевнено відчувати.

Зачіска з бантом

Така зачіска надасть образу романтичного вайбу. Вона дуже проста у виконанні, при цьому має елегантний вигляд. Потрібно зачесати волосся догори й закріпити затискачем з бантом. За бажання, можна додати біля обличчя локони.

Косички

Ця красива укладка складається з наполовину зібраного й наполовину розпущеного волосся. Плетіння є універсальним, тож довершить сукню для походу в ресторан, чи звичайний образ для походу в кіно.

Об’ємна укладка на браш

Щоб створити красиву зачіску, вам потрібно укласти волосся на браш зі струмливими локонами, забравши їх ззаду на потилиці. До зачіски варто додати великий бант чи якусь іншу акцентну прикрасу – з кристалами чи перлинами. Великі аксесуари для волосся зараз є досить популярними.

Романтичний пучок

Така зачіска є витонченою класикою, яка підходить для всіх урочистих випадків. Можете зробити класичний пучок, чи зробити ставку на пучок з додаванням заплетеної коси.

Сердечко з косичок

Власниці довгого волосся можуть пофантазувати над своїми зачісками й зупинитися над укладкою у вигляді сердечка викладеного з кіс. Виглядає така зачіска дуже красиво й цікаво.

На День Валентина варто придивитися до такого вбрання як червона спідниця, жакет на голе тіло, сукня в білизняному стилі або фактурний трикотаж. Можна для особливого вигляду зробити ставку на вбрання з лелітками та доповнити образ зачіскою і макіяжем з акцентом на червоних губах.