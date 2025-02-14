Прическа является важным элементом завершения образа, поэтому не советуем пренебрегать этим правилом и обязательно дополнять свой романтический выход эффектной укладкой, пишет 24 Канал со ссылкой на Cosmopolitan.

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Всего несколько минут, которые придется потратить на прическу, помогут создать роскошный look, в котором вы будете себя комфортно и уверенно чувствовать.

Прическа с бантом

Такая прическа придаст образу романтического вайба. Она очень проста в исполнении, при этом имеет элегантный вид. Нужно зачесать волосы вверх и закрепить зажимом с бантом. При желании, можно добавить возле лица локоны.

Косички

Эта красивая укладка состоит из наполовину собранных и наполовину распущенных волос. Плетение является универсальным, поэтому завершит платье для похода в ресторан, или обычный образ для похода в кино.

Объемная укладка на браш

Чтобы создать красивую прическу, вам нужно уложить волосы на браш со струящимися локонами, забрав их сзади на затылке. К прическе стоит добавить большой бант или какое-то другое акцентное украшение – с кристаллами или жемчугом. Большие аксессуары для волос сейчас достаточно популярны.

Романтический пучок

Такая прическа является изящной классикой, которая подходит для всех торжественных случаев. Можете сделать классический пучок, или сделать ставку на пучок с добавлением заплетенной косы.

Сердечко из косичек

Обладательницы длинных волос могут пофантазировать над своими прическами и остановиться над укладкой в виде сердечка выложенного из кос. Смотрится такая прическа очень красиво и интересно.

На День Валентина стоит присмотреться к такому наряду как красная юбка, жакет на голое тело, платье в бельевом стиле или фактурный трикотаж. Можно для особого вида сделать ставку на наряд с пайетками и дополнить образ прической и макияжем с акцентом на красных губах.