Стрижки для жінок з круглим обличчям: вони ідеальні для тонкого волосся

Часом жінки з круглим обличчям не знають, яку ж саме їм стрижку обрати, щоб візуально видовжити лице. Перукарі розповіли про кілька ефектних зачісок, на які потрібно звернути увагу.

Найкраще жінкам з круглим обличчям стригти волосся до плечей, пише 24 Канал. Така довжина візуально подовжує лице. Зачіски для волосся, які коригують обличчя – популярний запит, тому пропонуємо цікаві варіанти, які ще й підійдуть для власниць тонкого волосся.

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Піксі

Незалежно від віку, жінкам з круглим обличчям рекомендовано обирати для себе стрижку піксі. За бажання можна зробити подовжений чубчик, але він повинен бути шторкою, чи асиметричним. Стрижка піксі візуально здатна видовжити лице.



Зачіски для жінок з круглим обличчям / Фото Pinterest

Шеггі

Зачіска з шарфі добре збалансує риси круглого обличчя. Стрижка середньої довжини з чубчиком аж до вилиць ідеально видовжить лице. Завдяки шарам, які надають об’єм на маківці, висота вгорі голови врівноважує риси обличчя й надає йому витягнутого вигляду.



Зачіски для жінок з круглим обличчям / Фото Pinterest

У час, коли головним трендом є індивідуальність, колір волосся стає потужним засобом для самовираження. Крем-фарби Avena – новий формат якості фарбування, адже дозволяють отримати стійкий і насичений відтінок, зберігаючи здоров’я, силу та природний блиск вашого волосся.

Каскад

Таку стрижку можуть робити власниці тонкого й рідкого волосся. Стрижка є легкою в укладанні й не вимагає особливих зусиль. Добре каскад виглядає на волоссі середньої довжини. Пасма, які спадатимуть на обличчя – приховають щічки та візуально зроблять лице худішим.



Зачіски для жінок з круглим обличчям / Фото Pinterest

Каре

Щоб вдало скоригувати зовнішність, радимо звертати увагу на подовжене каре. Рівні пасма чудово видовжують обличчя. Важливо в цій зачісці зробити бічний проділ, щоб візуально витягнути обличчя й зробити його овальним.



Зачіски для жінок з круглим обличчям / Фото Pinterest

Боб

Перукарі радять придивитися до стрижки боб жінкам, які мають кругле обличчя, оскільки зачіска здатна витягнути форму. Варіантів бобу є багато, тому можна індивідуально підібрати те, що буде найкраще.



Зачіски для жінок з круглим обличчям / Фото Pinterest

Вибір зачісок для жінок з круглим обличчям є чималим, тому подумайте над тим, що буде пасувати вам найбільше й додавайте впевненості до свого нового образу, щоб мати бездоганний вигляд.