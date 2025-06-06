Ці зачіски творять дива: вони миттєво омолоджують 

Жінки у старшому віці намагаються підтримувати свій вигляд та красу за допомогою вбрання. Образ справді має великий вплив на зовнішнє сприйняття, втім зачіска також є важливим елементом візуального омолодження, тому на неї треба звернути особливу увагу.

Виглядати молодшими свого віку хочуть багато жінок після 40 та 50 років, пише 24 Канал з посиланням на In Style. Щоб освіжити свій вигляд, варто обрати для себе одну з кількох красивих зачісок, які гарно виглядають на жінках.

Дивіться також Відтінки волосся для жінок після 40 та 50 років: візуально омолоджують та освіжають

Градуйований боб

Асиметрична стрижка з короткою довжиною ззаду та довгою спереду, підійде для багатьох типів обличчя. Зачіска здатна відвернути від ознак старіння завдяки стильному вигляду.

Прямі пасма

Вже багато років Демі Мур не змінює своєї зачіски й показує, як можна після 60 років мати дивовижний та молодіжний вигляд. Ідеально випрямлене волосся з рівними чи рваними кінчиками – мастхев для жінок, які люблять довге волосся.

Хвилясті локони

Вільні хвильки завжди візуально омолоджують й прибирають кілька зайвих років. Локони здатні приховати ознаки стоншення волосся й додати об’єму на маківці. Для кращого вигляду, фахівці радять робити бічний проділ.

Високий хвіст

Хвіст зав’язаний високо на маківці допомагає підтягнути риси лиця й освіжити образ. Щоб зайве волосся не вилазило, можна зафіксувати пасма гелем чи лаком.

До слова, у нашому матеріалі ми детальніше розповіли, які стрижки зробити жінкам після 60 років. Ці структуровані стрижки роблять волосся візуально густішим і легшими в догляді.