Які короткі зачіски люблять француженки: 3 стильні каре, які сподобаються всім

Француженки приваблюють своїм стилем та зовнішнім виглядом мільйони людей зі всього світу. Ми вже звикли до їхнього чарівного шарму в образах, втім зачіски парижанок мають не менш ефектний природний магнетизм.

У Франції коротка стрижка зараз є популярною, тож чимало модниць вже встигли підстригтися, щоб надати образу свіжості, пишуть "Ua.Новини". Якщо ж хочете теж виглядати жіночно та красиво, то радимо переглянути найпопулярніші короткі зачіски француженок.

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La Petit Bob – маленький боб

Зачіска боб є дуже популярною серед жінок різного віку. Волосся у цій стрижці досягає до третини обличчя чи середини шиї. Попри те, що волосся коротке, на нього можна робити різноманітні укладки за допомогою плойки чи бігудів. Невеличкі кучері на такому волоссі виглядатимуть досить стильно. Головна героїня серіалу "Емілі в Парижі" не втрималася й також обрізала волосся заради стрижки боб.

Мікробоб з чубчиком

Француженки також обожнюють короткі стрижки з чубчиком. Така зачіска додає образу особливого шарму та миловидності. Часто дівчата носять волосся з чубчиком не прямим, а з невеличкими локонами. Інфлюенсерка з Корсики Жюлі Феррері вже багато років носить густий чубчик до брів.

Максі-каре

Каре може бути нижче вух, а може доходити до основи шиї. Француженки люблять подовжене каре. Для дівчат, які мають густе волосся, можна зробити прямий зріз для ефектного вигляду. З подовженим каре можна зробити локони, зачісувати у хвіст, крабик чи робити пучок.

В Україні до найпопулярніших зачісок належить каре, чубчик-шторка та рівний зріз на довгому волоссі. Ці стрижки носять більшість українських зірок та інфлюенсерок.