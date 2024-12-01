Дивовижні коси: незвичні зачіски, які сподобаються всім дівчатам

У зимову пору зачіски не є сильно популярними, оскільки головний убір не дозволяє нам експериментувати з різними варіантами, втім є одна зачіска, яку залюбки можна створювати й навіть доповнювати красивими аксесуарами.

Зачіска часто задає настрій образу й робить його цілісним, пише 24 Канал. Щоб виглядати модно та свіжо, радимо звернути на цікаві варіанти, які точно сподобаються багатьом дівчатам.

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Перукарі кажуть, що досить стильно виглядає косичка, незалежно від вбрання, яке ви для себе обрали. Ця зачіска може пасувати до лонгсліву, сорочки, блузи, жакета чи спортивних речей.

Коса зі стрічкою

Щоб створити красивий святковий образ, заплетіть у косу однотонну тонку стрічку білого, чорного чи червоного кольору. Така зачіска ідеально підійде до романтичних образів чи аутфітів із сукнями та спідницю.



Красиві зачіски з косою / Фото Pexels

Дві косички у хвості

Для красивої стилізації коси, заплетіть хвіст внизу, розділіть на дві частини й заплетіть тонкі косички, а зверху прикріпіть бантик середнього об’єму. Ця зачіска подарує вам елегантний та вишуканий look.



Стильні зачіски з косою / Фото Pexels

Косичка з бантом

Створення цієї зачіски не потребує великих зусиль. Варто лише заплести звичайну косу й зверху прикріпити великий бант. Підійде такий варіант зачіски до красивих зимових светрів, кардиганів чи трикотажних костюмів.



Красиві зачіски з косою / Фото Pexels

Вибрати для себе красиву зачіску часом не дуже просто, якщо хочеться додати волоссю краси й зробити щось незвичне. Саме коса ідеально підходить для зимової пори року, коли доводиться ховати голову під шапку, а бантики стануть прикрасою будь-якого образу.