Стильний вигляд за хвилину: топ ідей простих, але ефектних зачісок на кожен день

Дуже часто зранку не вистачає часу, щоб зробити складну зачіску. Однак це не означає, що доведеться йти зі звичним розпущеним волоссям – вишукану та стильну зачіску можна зробити усього за хвилину.

Елегантний пучок, романтичний хвіст чи стильну косу можна зробити, доклавши мінімум зусиль. Lady 24 зібрали ідеальні зачіски, які пасуватимуть на кожен день, і при цьому – матимуть ефектний вигляд.

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Зачіски на кожен день, які легко повторити

Напевно, однією з найпопулярніших зачісок на кожен день є хвіст. Він може бути високим чи низьким, однак і його можна ефектно стилізувати. До прикладу, якщо на ніч накрутити волосся на м'який бігуді, то зранку можна створити легкий романтичний хвіст.

Щоб зробити незвичайний хвіст, необхідно поділити волосся на 3 рівних частини й зав'язати його силіконовими гумками. Після цього крайні хвости потрібно закрутити всередину, а після – хвіст по центру протягнути в кожну з петель.

Романтичний низький хвіст на кожен день: дивіться відео

Такий хвіст можна зробити й об'ємнішим, однак тоді кроки створення зачіски будуть іншими. Спочатку волосся необхідно розділити горизонтально на дві частини – верхня частина буде основою хвоста, а нижня – стилізує зачіску. Нижні пасма треба розділити навпіл, й після – зав'язати на хвості. Потім ці ж пасма необхідно опустити під хвіст і закріпити гумкою.

Об'ємний романтичний хвіст: дивіться відео

@nichole.ciotti Upgrade your ponytail with this easy hack! ‍♀️ Section the top 3/4 of your hair and secure it with an alligator clip on top of your head. Split the remaining hair into two equal sections. Bring them to the front of your body and rest them in front of your shoulders. Remove the alligator clip and drop your hair down. Take the two sections in front of your body and bring them together on top of the back of your hair. Create a single knot by crossing one section over the other to form an “X.” Tuck the top section under the bottom section and pull both ends to tighten. Place the sections in front of your body. Pull the back section of your hair up and secure with an alligator clip. Bring the two sections together in the back and secure with a clear elastic. Remove the alligator clip and let your hair fall down. Gently pull on the outside of the ponytail to adjust and tighten as needed. So chic! ? #hair #hairtutorial #updo #hairstyles ♬ Snack - Ivan Ooze

Прихильниці зібраного волосся можуть ефектно стилізувати й зібраний пучок. До прикладу, можна зробити низький хвіст і зафіксувати його гумкою. Після цього волосся варто двічі протягнути через гумку. Усього 3 рухи й стильний пучок, який нагадує конюшину, готовий.

Пучок-конюшина за хвилину: дивіться відео

@nichole.ciotti The Clover Bun ️‍♀️ Start by securing your hair into a ponytail using a stretchy hair tie. Pull out a section of the hair tie and insert your thumb and index finger through it. Wrap the ponytail around your index finger and pull it through the hair tie. Repeat this step in order to create three mini buns. Gently pull the buns apart to fluff as desired! #hair #hairtutorial #updo #hairstyles ♬ Girls just wanna have fun 2k19 remix - KB

Незвичайний пучок можна зробити, якщо поділити волосся на 2 частини й закрутити його в джгут. Потім його варто зібрати у пучок, а доповнити образ можна романтичною шпилькою.

Незвичайний пучок, який легко повторити: дивіться відео

Прихильниці напівзібраного волосся можуть легко повторити наступну зачіску. Так, необхідно відділити тонке пасмо волосся й заплести його у тонку, але повітряну косу. Отримані коси варто з'єднати в одну й закріпити силіконовою прозорою гумкою. Отримане після з'єднання пасмо також треба заплести, а після – закрутити. У результаті можна отримати ефект квітки з волосся.

Легка квітка з волосся: дивіться відео

Ефектно стилізувати можна й звичайну косу. До прикладу, в неї можна вплести стрічку чи тоненьку хустку.

Коса з тоненькою стрічкою: дивіться відео

Особливо стильний вигляд має коса у поєднанні з хвостом. Так, спочатку треба зібрати волосся у високий хвіст, а потім – заплести у косу. Якщо зробити не класичне плетіння з трьох пасм, а з двох ("риб'ячий хвіст"), то образ буде сучасним і трендовим.

Проста і стильна зачіска з косою: дивіться відео

Як бачимо, створити стильну і незвичайну зачіску доволі просто. Для цього не треба мати надзвичайних здібностей чи навчатися на стиліста, достатньо мати трохи бажання та натхнення, а ефектну зачіску можна створити й за хвилину.