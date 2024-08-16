Стильний вигляд за хвилину: топ ідей простих, але ефектних зачісок на кожен день
Дуже часто зранку не вистачає часу, щоб зробити складну зачіску. Однак це не означає, що доведеться йти зі звичним розпущеним волоссям – вишукану та стильну зачіску можна зробити усього за хвилину.
Елегантний пучок, романтичний хвіст чи стильну косу можна зробити, доклавши мінімум зусиль. Lady 24 зібрали ідеальні зачіски, які пасуватимуть на кожен день, і при цьому – матимуть ефектний вигляд.
Цікаво Начісування повертається: ось як створити гламурну зачіску на прикладі зірок
Зачіски на кожен день, які легко повторити
Напевно, однією з найпопулярніших зачісок на кожен день є хвіст. Він може бути високим чи низьким, однак і його можна ефектно стилізувати. До прикладу, якщо на ніч накрутити волосся на м'який бігуді, то зранку можна створити легкий романтичний хвіст.
Щоб зробити незвичайний хвіст, необхідно поділити волосся на 3 рівних частини й зав'язати його силіконовими гумками. Після цього крайні хвости потрібно закрутити всередину, а після – хвіст по центру протягнути в кожну з петель.
Романтичний низький хвіст на кожен день: дивіться відео
Такий хвіст можна зробити й об'ємнішим, однак тоді кроки створення зачіски будуть іншими. Спочатку волосся необхідно розділити горизонтально на дві частини – верхня частина буде основою хвоста, а нижня – стилізує зачіску. Нижні пасма треба розділити навпіл, й після – зав'язати на хвості. Потім ці ж пасма необхідно опустити під хвіст і закріпити гумкою.
Об'ємний романтичний хвіст: дивіться відео
Прихильниці зібраного волосся можуть ефектно стилізувати й зібраний пучок. До прикладу, можна зробити низький хвіст і зафіксувати його гумкою. Після цього волосся варто двічі протягнути через гумку. Усього 3 рухи й стильний пучок, який нагадує конюшину, готовий.
Пучок-конюшина за хвилину: дивіться відео
Незвичайний пучок можна зробити, якщо поділити волосся на 2 частини й закрутити його в джгут. Потім його варто зібрати у пучок, а доповнити образ можна романтичною шпилькою.
Незвичайний пучок, який легко повторити: дивіться відео
Прихильниці напівзібраного волосся можуть легко повторити наступну зачіску. Так, необхідно відділити тонке пасмо волосся й заплести його у тонку, але повітряну косу. Отримані коси варто з'єднати в одну й закріпити силіконовою прозорою гумкою. Отримане після з'єднання пасмо також треба заплести, а після – закрутити. У результаті можна отримати ефект квітки з волосся.
Легка квітка з волосся: дивіться відео
Ефектно стилізувати можна й звичайну косу. До прикладу, в неї можна вплести стрічку чи тоненьку хустку.
Коса з тоненькою стрічкою: дивіться відео
Особливо стильний вигляд має коса у поєднанні з хвостом. Так, спочатку треба зібрати волосся у високий хвіст, а потім – заплести у косу. Якщо зробити не класичне плетіння з трьох пасм, а з двох ("риб'ячий хвіст"), то образ буде сучасним і трендовим.
Проста і стильна зачіска з косою: дивіться відео
Як бачимо, створити стильну і незвичайну зачіску доволі просто. Для цього не треба мати надзвичайних здібностей чи навчатися на стиліста, достатньо мати трохи бажання та натхнення, а ефектну зачіску можна створити й за хвилину.