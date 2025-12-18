Поспішіть повторити: 5 застарілих зачісок, які знову в моді

Мода на зачіски така ж циклічна, як і на одяг, тож те, що було популярно колись – знову стало актуальним. Стилісти надихаються естетикою попередніх десятиліть, адаптуючи зачіски до швидкого темпу сучасного життя.

У тренді – природний об’єм та легка недбалість, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Головним джерелом натхнення стала ностальгія за 70-ми, 90-ми роками й початком нульових.

У добірці зібрані зачіски, які знову стали на піку популярності, тож на них потрібно звернути увагу.

Які зачіски знову стали модними?

Гладкий пучок

Класичний пучок повертається в стриманому та акуратному варіанті – із гладко зібраним та підвернутим волоссям. Зачіска має елегантний та жіночний вигляд й чудово вписується в офісний стиль та розслаблені образи.



Найкращі зачіски, які знову увійшли в моду / Фото Pinterest

Об’єм у стилі Сінді Кроуфорд

Ідеально пряме й пригладжене волосся поступається місцем пишним укладкам. У моді м’які шари, природний об’єм та ефект салонного брашингу. Такий стиль створює голлівудський настрій та підкреслює риси обличчя.



Найкращі зачіски, які знову увійшли в моду / Фото Pinterest

Хвилясте волосся

Текстурні хвильки знову в моді, але тепер вони м’якші й мають сучасніший вигляд. Красиво виглядають легкі й природні хвилі, які додають об’єму сучасному тонкому волоссю та пасують до щоденних чи вечірніх образів.



Найкращі зачіски, які знову увійшли в моду / Фото Pinterest

Недбалий пучок

Зачіски із витягнутими пасмами виглядають доволі витончено. Недбалий пучок підкреслює індивідуальність та грайливий настрій образу. Чудово підходить для неформальних подій та вечірок.



Найкращі зачіски, які знову увійшли в моду / Фото Pinterest

Рейчел з 90-х

Культова стрижка з серіалу "Друзів", яку носила Рейчал – знову в тренді. Шари, які обрамляють обличчя, роблять її універсальною для різної довжини волосся. Сучасна версія стане чудовим вибором для тих, хто хоче оновити образ без радикальних змін.



Найкращі зачіски, які знову увійшли в моду / Фото Pinterest

У 2026 році модними будуть стрижки: ностальгійний шег, французьке каре, стрижка Джейн Біркін, французький боб і довгі шари, пише Vogue. Ці зачіски відрізняються елегантністю, легкістю та здатністю підкреслити природну текстуру волосся.

