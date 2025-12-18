Поспешите повторить: 5 устаревших причесок, которые снова в моде

Мода на прически такая же циклическая, как и на одежду, так что то, что было популярно когда-то, снова стало актуальным. Стилисты вдохновляются эстетикой предыдущих десятилетий, адаптируя прически к быстрому темпу современной жизни.

В тренде – естественный объем и легкая небрежность, пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple. Главным источником вдохновения стала ностальгия по 70-м, 90-м годам и началом нулевых.

В подборке собраны прически, которые снова стали на пике популярности, поэтому на них нужно обратить внимание.

Какие прически снова стали модными?

Гладкий пучок

Классический пучок возвращается в сдержанном и аккуратном варианте – с гладко собранными и подвернутыми волосами. Прическа имеет элегантный и женственный вид и прекрасно вписывается в офисный стиль и расслабленные образы.



Объем в стиле Синди Кроуфорд

Идеально прямые и приглаженные волосы уступают место пышным укладкам. В моде мягкие слои, естественный объем и эффект салонного брашинга. Такой стиль создает голливудское настроение и подчеркивает черты лица.



Волнистые волосы

Текстурные волны снова в моде, но теперь они мягче и имеют более современный вид. Красиво выглядят легкие и естественные волны, которые добавляют объема современным тонким волосам и подходят к ежедневным или вечерним образам.



Небрежный пучок

Прически с вытянутыми прядями выглядят довольно изящно. Небрежный пучок подчеркивает индивидуальность и игривое настроение образа. Прекрасно подходит для неформальных событий и вечеринок.



Рэйчел из 90-х

Культовая стрижка из сериала "Друзей", которую носила Рейчал – снова в тренде. Слои, которые обрамляют лицо, делают ее универсальной для разной длины волос. Современная версия станет отличным выбором для тех, кто хочет обновить образ без радикальных изменений.



В 2026 году модными будут стрижки: ностальгический шег, французское каре, стрижка Джейн Биркин, французский боб и длинные слои, пишет Vogue. Эти прически отличаются элегантностью, легкостью и способностью подчеркнуть естественную текстуру волос.

