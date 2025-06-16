Святкові зачіски, які можна зробити самостійно: не потрібно йти в салон

В останню суботу червня в Україні традиційно святкуватимуть випускний. Зачіска є такою ж важливою, як плаття та макіяж. Для тих в кого обмаль часу на збори, можна зробити зачіску вдома своїми руками.

Елегантні та прості зачіски легко повторити самостійно, пише 24 Канал з посиланням на New Beauty. Кожна з цих зачісок вимагає мінімальних навичок й принесе безліч компліментів.

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М’які хвильки

Каскадні хвильки мають елегантний вигляд, особливо з сукнею, яка має глибокий виріз на спині. Щоб створити хвильки, не потрібно ніяких особливих зусиль, лише накрутити їх на плойку.

Низький шиньйон

Така зачіска виглядає ідеально й випромінює богемний гламур. Для досягнення невимушеності, залишіть кілька вільних пасм навколо обличчя й ззаду пучка. Це додасть зачісці нотку романтичності.

Французька зачіска

На випускний можна зробити французьку зачіску з високим закріпленням ззаду. Вона виглядає досить жіночно, якщо залишити передні пасма хвилястими.

Високий хвіст

Зібраний на маківці хвіст чудово піднімає обличчя й підкреслює його найкращі риси. Така зачіска пасуватиме до лаконічних суконь чи костюмів.

Об’ємна зачіска

Для створення вишуканої та розкішної зачіски, потрібно надати їй об’єму та додати цікавий аксесуар на волосся, який миттєво зробить зачіскою особливою.

До слова, в моду повертаються зачіски в стилі 70-х років, тому рекомендуємо подивитися, що радять носити модні стилісти.