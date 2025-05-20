Створюємо шикарний образ за 5 хвилин: які зачіски можна швидко зробити своїми руками

Щоб створити шикарну зачіску, непотрібно багато часу. Достатньо витратити лише пару хвилин.

До того ж чим більше ви будете тренуватись, тим швидше виходитиме. Насправді процес створення гарної зачіски дуже простий. Головне, врахувати певні нюанси, пише 24 Канал.

Читайте також Чи безпечно користуватися парфумами влітку: експерт розповіла всю правду

Варіанти стильних і простих зачісок

Коса для тих, хто з чубчиком

Дівчата, які мають чубчик, часто стикаються з проблемою, що зібрані зачіски на них виглядають негарно. Так відбувається через те, що волосся стирчить.

Розв'язати цю проблему можливо. Для цього необхідно лише використати правильну техніку заплітання.

З крабиком

Зараз багато дівчат щоденно використовують крабик, аби зібрати волосся. З ним можна створити багато трендових зачісок, якщо не обмежувати свою фантазію.

Високий хвіст

Забудьте про те, аби збирати хвіст за допомогою гумки. Декілька додаткових рухів і така зачіска виглядатиме по-справжньому оригінально.

Оригінальний пучок

Пучок можна зробити дуже оригінальним та трендовим. Для цього доведеться витратити лише декілька хвилин. Головне, дотримуватись інструкції.

Зверніть увагу! Аби зачіски трималися довше, використовуйте стайлінгові засоби.