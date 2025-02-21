Зачіски невимовної краси: зроблять тонке волосся об'ємнішим на вигляд

Чимало жінок мають проблему з тонким та рідким волоссям, яке постійно потрібно укладати так, щоб надати йому об’єму. Втім, правильна зачіска може й справді покращити вигляд й додати більшої впевненості в собі.

Є кілька стильних зачісок, які зможуть трансформувати ваш вигляд не вимагаючи радикальної зміни стилю, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Перед тим, як обрати для себе зачіску, варто запам’ятати кілька важливих моментів. Уникайте зачісок з надмірним натягом, оскільки вони можуть послабити волосся й сприяти його випадінню. Краще залишіть його розпущеним й надайте перевагу легкому й невимушеному укладанню.

Ілюзія об’єму – це ваш найкращий союзник, тому легка завивка чи укладання назад з використанням сухого шампуню та спрею, що надає волоссю текстури, можуть створити ефект густоти, особливо біля коренів та маківки. Правильне використання цієї текстури зробить волосся набагато об’ємнішим.

Вільний хвіст внизу

Зачіска підходить всім, хто хоче додати своєму волоссю текстури. За допомогою великої плойки створіть м’які хвилі від середини кінчиків. Перед тим, як акуратно затягнути волосся на потилиці, зачешіть верхню частину щіткою-гребінцем. Для додаткового об’єму – розпушіть кінський хвіст. Щоб зробити образ ніжним – залишіть кілька пасм, які будуть обрамляти обличчя.

Об’ємний пучок

Для створення хвиль використовуйте велику плойку від коренів і до кінчиків, а тоді розпорошіть спрей, який текстурує волосся. На потилиці зробіть вільний хвіст й акуратно зачешіть назад. Волосся загоріть в круглу форму та заколіть над лінією волосся.

Високий пучок

Така зачіска підходить тим, хто хоче створити легкий, але об’ємний образ. Спочатку накрутіть волосся великою плойкою, щоб надати йому форми, а тоді сформулюйте на маківці вільний пучок. Залишіть кілька пасм, які м’яко обрамлятимуть ваше обличчя. Далі нанесіть спрей, який текстуруватиме волосся й оберніть його навколо основи хвостика для надійного закріплення.

Мальвінка

Зачіска підійде дівчатам, які хочуть надати тонкому волоссю об’ємного вигляду. Спочатку потрібно за допомогою мусу для збільшення об’єму, підняти волосся й структурувати. Щоб волосся гарно трималося, можна використати спеціальний валик на липучці. Також можна скористатися шпильками для легкого укладання.

Фальшивий боб

Така зачіска підійде для тих, хто хоче подвоїти візуальний об’єм свого волосся. Спробуйте застосувати техніку штучного боба – спочатку треба розділити волосся навпіл, а тоді закріпити у два низьких хвостики.

Дні бувають різними, і часто на створення витонченої укладки бракує часу. Саме тому важливо, щоб волосся мало гарний вигляд без зайвих зусиль. Продукти бренду FORTESSE забезпечують природний догляд, що зберігає здоров’я та блиск волосся, навіть коли ви поспішаєте. Це просте рішення для тих, хто хоче, щоб локони мали бездоганний вигляд у будь-якій ситуації.

Далі закрутіть кінці вгору за допомогою U-подібних шпильок, щоб надати волоссю додаткову текстуру й об’єм. Завершивши образ, додайте кілька звичайних шпильок для надійного фіксування. У результаті ви отримаєте стильний та сучасний варіант зачіски, задля якого не буде необхідності кардинально змінювати стрижку.