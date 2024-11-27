Зачіски, які люблять всі дівчата: добірка ефектних варіантів на кожен день

Дівчата люблять носити розпущене волосся, втім від цікавих зачісок теж не відмовляються. У зимову пору трохи важко вдається їх робити через головні убори, втім ці зачіски залишаються найпопулярнішими. Їх легко робити, тож її можна створити вже в приміщенні за кілька секунд.

Є деякі зачіски, які доводять, що вони є безумовною класикою, пише 24 Канал. Вони часто домінують в образах інстаграм-модниць чи навіть на подіумі. Плюс таких зачісок в тому, що вони доволі невимушені й при цьому стильні та красиві.

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Вони підходять під будь-який стиль одягу та й саме вбрання. Представлені варіанти чудово стилізуються з базовими светрами та джинсами, блузами та штанами палаццо, трикотажними костюмами, сукнями чи спортивними речима. Ці зачіски можуть стати ідеальним доповненням до будь-якого вашого образу, тож обирайте для себе щодня щось цікаве для різноманіття.

Коса

Ця зачіска є досить практичною й ідеально підходить в тих випадках, коли немає часу помити волосся. Плетіння є різноманітними – класичними та цікавими, які зроблять зачіску ефектнішою. До прикладу, риб’ячий хвіст чи французька коса мають неймовірний вигляд.



Зачіски для дівчат, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Пучок

Зачіска пучок може бути високою та низькою. Обидва варіанти є актуальними, втім популярнішою є пучок на низу, коли волосся збирають та закручують, формуючи вузол. Пучок можна закріплювати гренадлями, втім набагато природніше він виглядає без них.



Зачіски для дівчат, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Крабик

Зачіски на основі металевого чи пластмасового крабика розраховані на середнє, чи довге волосся. Різноманіття крабиків вражає, тож ви можете підбирати його по фасону чи кольору. Цього року найпопулярнішим є крабик у вигляді метелика, який чудово скріплює ззаду волосся.



Зачіски для дівчат, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Високий хвіст

Така зачіска найкраще виглядає на дівчатах, які є володарками густого та об’ємного волосся. Можна зачесати його зібравши волосся гумкою або ж створити рівний проділ й скріпити волосся ззаду. Тут вже варто орієнтуватися лише на власні вподобання.



Зачіски для дівчат, які не виходять з моди / Фото Pinterest

Мальвіна

Улюблену зачіску багатьох дівчат можна зафіксувати гумкою чи крабиком. Для цього треба розчесати волосся й передні пасма закріпити ззаду так, щоб на обличчя не спадало нічого. Особливо гарно та зачіска пасує до романтичних суконь чи спідниць.



Зачіски для дівчат, які не виходять з моди / Фото Pinterest