Стрижки для жінок після 40 років: виглядають дорого та розкішно

Жінки після 40 років вже ретельніше підходять до формування свого образу, тому шукають для себе красиві стрижки, які здатні зробити вигляд свіжим, легким та омолодити.

Правильно підібрана зачіска здатна без проблем прибрати кілька зайвих років, пише 24 Канал з посиланням на Уніан. Стилісти вже давно визначили найкращі зачіски для жінок після 40 років, завдяки яким вони зможуть виглядати доглянуто.

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Які стрижки зробити 40-річним жінкам?

У добірці ви знайдете освіжаючі та універсальні стрижки, які легкі в укладанні й мають красивий вигляд.

Шеггі

Стрижка добре підходить для прямого й кучерявого волосся. Вона надає образу об’єму й легкості. Завдяки нерівним шарам та навмисній недбалості, зі стрижкою шеггі не доведеться турбуватися про укладку.



Стрижки після 40 років, які омолоджують / Фото Pinterest

Каскад

Зачіска підійде для волосся середньої довжини, будь-якої текстури. Каскад робить обличчя м’якшим й створює ілюзію об’єму. Стрижка підійде для тих жінок, які не хочуть прощатися з довжиною.



Стрижки після 40 років, які омолоджують / Фото з інстаграму Маші Єфросиніної

Піксі

Стрижка здатна ідеально підкреслити риси обличчя й зробити образ молодшим. Зачіска підходить тим жінкам, які люблять коротке волосся.



Стрижки після 40 років, які омолоджують / Фото Pinterest

Каре

Жінкам з тонким волоссям чудово підійде подовжене чи класичне каре. Зачіска створить акуратний силует та навіть візуально збільшить густину волосся.



Стрижки після 40 років, які омолоджують / Фото Pinterest

Також стильними є стрижки нижче плечей з легким градуюванням, подовженими шарами та м’якою формою. А от для тих, хто любить короткі пасма підійде асиметричний боб та подовжене піксі.

До слова, боб-каре у вінтажному стилі стане модним трендом 2025 року з елегантним виглядом та легкістю в догляді.