Як повторити зачіску ведучої "Кохання на виживання": Lida Lee показала, як її зробити

Співачка Lida Lee вже кілька років красується зі своєю культовою зачіскою, яка не схожа на ніякі інші стрижки зірок з українського шоу-бізнесу. Жінка носить вишукане піксі з кучерями, яке можна легко повторити.

Нещодавно стартував новий сезон розважального шоу "Кохання на виживання", тож увага до виконавиці прикута ще більше, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку співачки. У відеоролику Lida Lee показала, як швидко та легко робить свою фірмову зачіску.

Як повторити зачіску співачки Lida Lee?

Знаменитість поділилася з підписниками коротким відеороликом, у якому покроково показала, як створює свою найпопулярнішу зачіску. Техніка виявилася доволі простою, тож з нею може справитися кожна.

Після миття волосся Лідія хаотичними рухами вклала передні пасма до утворення кучерів. Далі вона нанесла невелику кількість засобу Kerastase на долоні та втерла його у пасма. Співачка використовує бежеву лінійку для кучерів.

Наступним кроком стало нанесення гелю для укладки волосся. Після використання двох основних засобів співачка за допомогою насадки висушила волосся таким чином, що ззаду воно залишилося рівним, а спереду – хвилястим з легким мокрим ефектом.

Щоб ефект від такої зачіски тримався якомога довше, виконавиця нанесла на пасма стайлінг-спрей.

Туторіал на зачіску Lida Lee: дивіться відео

До слова, цієї зими в моді стрижка боб, пише Harpers Bazaar. Зачіска підходить для жінок різного віку. Особливо тих, хто має мінімум часу на догляд. Боб чудово берігає форму під верхнім одягом та актуальний для зими. Потрібен лише фен, кругла щітка й зачіска отримає бажану форму. А щоб волосся виглядало красивим, скористайтеся засобами для догляду за пасмами у зимову пору.

Які є цікаві новинки про волосся?